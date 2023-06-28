Педагогами учителям компенсируют оплату за ЖКХ
Свердловское правительство прорабатывает новую меру поддержки для педагогов и учителей. Речь идет о компенсации оплаты на услуги ЖКХ.
«Свердловским педагогам и медработникам будут компенсировать оплату услуг ЖКХ», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Куйвашев сообщил об этом на форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО».
Ранее URA.RU писало, что свердловские власти увеличат компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы могут получить те, у кого размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи.
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