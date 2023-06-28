Свердловским педагогам и медработникам компенсируют оплату услуг ЖКХ

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Педагогами учителям компенсируют оплату за ЖКХ Фото:

Свердловское правительство прорабатывает новую меру поддержки для педагогов и учителей. Речь идет о компенсации оплаты на услуги ЖКХ.

«Свердловским педагогам и медработникам будут компенсировать оплату услуг ЖКХ», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Куйвашев сообщил об этом на форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО».

Ранее URA.RU писало, что свердловские власти увеличат компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы могут получить те, у кого размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи.

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Свердловское правительство прорабатывает новую меру поддержки для педагогов и учителей. Речь идет о компенсации оплаты на услуги ЖКХ. «Свердловским педагогам и медработникам будут компенсировать оплату услуг ЖКХ», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Куйвашев сообщил об этом на форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Ранее URA.RU писало, что свердловские власти увеличат компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы могут получить те, у кого размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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