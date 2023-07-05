В Перми осудили женщину за получение маткапитала на выдуманного ребенка

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Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно Фото:

Жительница Перми обманула ЗАГС и получила маткапитал на несуществующего ребенка. После раскрытия обмана ей предъявили обвинение и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также женщина должна возместить материальный ущерб государству, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы, условно с испытательным сроком два года, а также взыскал причиненный государствую материальный ущерб», — говорится на сайте. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как было установлено, виновная соврала в одном из городских учреждений ЗАГСа, что у нее родился ребенок, предоставив ложные сведения. Слова пермячки подтвердила ее подруга. Женщине выдали свидетельство о рождении и сумму в размере 466 тысяч рублей. В итоге обман был раскрыт и пермячку осудили по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

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Жительница Перми обманула ЗАГС и получила маткапитал на несуществующего ребенка. После раскрытия обмана ей предъявили обвинение и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также женщина должна возместить материальный ущерб государству, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы, условно с испытательным сроком два года, а также взыскал причиненный государствую материальный ущерб», — говорится на сайте. Приговор пока не вступил в законную силу. Как было установлено, виновная соврала в одном из городских учреждений ЗАГСа, что у нее родился ребенок, предоставив ложные сведения. Слова пермячки подтвердила ее подруга. Женщине выдали свидетельство о рождении и сумму в размере 466 тысяч рублей. В итоге обман был раскрыт и пермячку осудили по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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