В Перми осудили женщину за получение маткапитала на выдуманного ребенка

05 июля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми обманула ЗАГС и получила маткапитал на несуществующего ребенка. После раскрытия обмана ей предъявили обвинение и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также женщина должна возместить материальный ущерб государству, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы, условно с испытательным сроком два года, а также взыскал причиненный государствую материальный ущерб», — говорится на сайте. Приговор пока не вступил в законную силу. Как было установлено, виновная соврала в одном из городских учреждений ЗАГСа, что у нее родился ребенок, предоставив ложные сведения. Слова пермячки подтвердила ее подруга. Женщине выдали свидетельство о рождении и сумму в размере 466 тысяч рублей. В итоге обман был раскрыт и пермячку осудили по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Жительница Перми обманула ЗАГС и получила маткапитал на несуществующего ребенка. После раскрытия обмана ей предъявили обвинение и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также женщина должна возместить материальный ущерб государству, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы, условно с испытательным сроком два года, а также взыскал причиненный государствую материальный ущерб», — говорится на сайте. Приговор пока не вступил в законную силу. Как было установлено, виновная соврала в одном из городских учреждений ЗАГСа, что у нее родился ребенок, предоставив ложные сведения. Слова пермячки подтвердила ее подруга. Женщине выдали свидетельство о рождении и сумму в размере 466 тысяч рублей. В итоге обман был раскрыт и пермячку осудили по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).