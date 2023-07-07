Россия экспортировала рекордный объем зерна за год Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в 2022 году экспортировала 60 миллионов тонн зерна 07 июля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 + Россия побила свой рекорд по экспорту зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU Россия экспортировала 60 миллионов тонн зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «В сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали <…> 60 млн тонн», — рассказал Патрушев на выставке «Всероссийский день поля — 2023» в Татарстане. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что данный объем экспорта для РФ является рекордным и абсолютно беспрецедентным. Ранее стало известно, что Россия смогла успешно нарастить экспорт сельхоз продукции, несмотря на санкции, передает деловое издание «Взгляд». Президент России Владимир Путин уточнил, что экспорт составил более 41 миллиарда рублей за календарный 2022 год. Россия экспортировала 60 миллионов тонн зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «В сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали <…> 60 млн тонн», — рассказал Патрушев на выставке «Всероссийский день поля — 2023» в Татарстане. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что данный объем экспорта для РФ является рекордным и абсолютно беспрецедентным. Ранее стало известно, что Россия смогла успешно нарастить экспорт сельхоз продукции, несмотря на санкции, передает деловое издание «Взгляд». Президент России Владимир Путин уточнил, что экспорт составил более 41 миллиарда рублей за календарный 2022 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям