Тюменские власти встали на сторону священника, воюющего с магазином «Красное&Белое»

18 июля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Власти определили, что между церковью и алкомаркетом расстояние составляет менее 25 метров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Нижнетавдинского района обратились в Роспотребнадзор по Тюменской области из-за открытия магазина «Красное&Белое» рядом со входом в Вознесенскую церковь в селе Велижаны. Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижнетавдинского района. Ранее настоятель храма отец Александр сообщил, что магазин планируют открыть в здании, вплотную прилегающем к церкви. «В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тюменской области от 08.02.2001 №263 „О деятельности религиозных объединений в Тюменской области“, менее чем в 25 метрах от культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества) запрещается продажа спиртных напитков. <…> В настоящее время администрацией Нижнетавдинского района отправлена жалоба в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали URA.RU в администрации. Против открытия магазина также выступила администрация Велижанского сельского поселения. Там URA.RU сообщили, что считают неприемлемым появление алкомаркета возле храма. Ранее агентство писало, что рядом со входом в Вознесенскую церковь планируют открыть магазин «Красное&Белое». По словам настоятеля храма отца Александра, здание, в котором может появиться алкомаркет, вплотную прилегает к церкви. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижнетавдинского района обратились в Роспотребнадзор по Тюменской области из-за открытия магазина «Красное&Белое» рядом со входом в Вознесенскую церковь в селе Велижаны. Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижнетавдинского района. Ранее настоятель храма отец Александр сообщил, что магазин планируют открыть в здании, вплотную прилегающем к церкви. «В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тюменской области от 08.02.2001 №263 „О деятельности религиозных объединений в Тюменской области“, менее чем в 25 метрах от культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества) запрещается продажа спиртных напитков. <…> В настоящее время администрацией Нижнетавдинского района отправлена жалоба в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали URA.RU в администрации. Против открытия магазина также выступила администрация Велижанского сельского поселения. Там URA.RU сообщили, что считают неприемлемым появление алкомаркета возле храма. Ранее агентство писало, что рядом со входом в Вознесенскую церковь планируют открыть магазин «Красное&Белое». По словам настоятеля храма отца Александра, здание, в котором может появиться алкомаркет, вплотную прилегает к церкви.