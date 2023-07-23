Лукашенко привез Путину карту переброски польских бригад к границам Беларуси

Одна из польских бригад находится в 40 километрах от Бреста, сообщил Лукашенко
Глава Белоруссии Александр Лукашенко привез на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным карту. На ней изображена переброска польских войск к границам Союзного государства.
По словам Лукашенко, одна из польских дивизий находится в 40 километрах от Бреста. Другая расположилась в 100 километрах от города Гродно.
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