Польша стягивает военных к границе с Беларусью

Польские военные будут защищать границу, заявил Мариуш Каминский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Польша направила группу из 500 офицеров на защиту границы с Беларусью. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

«В связи с напряженной обстановкой на границе с Белоруссией я принял решение усилить наши силы группой из 500 офицеров», — написал Каминский в своем twitter-аккаунте. Он уточнил, что на границе уже находятся более двух тысяч польских солдат.

Ранее президент Польши Анжей Дуда назвал перемещение ЧВК «Вагнер» к границе с Беларусью тревожным сигналом для своей страны, передает телеканал 360. Также Дуда просил НАТО оценить риски расположения частной военной компании в Беларуси. Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера». Однако он отмечал, что правительство поможет бойцам, которые захотят разместиться в стране.