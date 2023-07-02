Польша стягивает военных к границе с Беларусью

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Польские военные будут защищать границу, заявил Мариуш Каминский Фото:

Польша направила группу из 500 офицеров на защиту границы с Беларусью. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

«В связи с напряженной обстановкой на границе с Белоруссией я принял решение усилить наши силы группой из 500 офицеров», — написал Каминский в своем twitter-аккаунте. Он уточнил, что на границе уже находятся более двух тысяч польских солдат.

Ранее президент Польши Анжей Дуда назвал перемещение ЧВК «Вагнер» к границе с Беларусью тревожным сигналом для своей страны, передает телеканал 360. Также Дуда просил НАТО оценить риски расположения частной военной компании в Беларуси. Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера». Однако он отмечал, что правительство поможет бойцам, которые захотят разместиться в стране.

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Польша направила группу из 500 офицеров на защиту границы с Беларусью. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. «В связи с напряженной обстановкой на границе с Белоруссией я принял решение усилить наши силы группой из 500 офицеров», — написал Каминский в своем twitter-аккаунте. Он уточнил, что на границе уже находятся более двух тысяч польских солдат. Ранее президент Польши Анжей Дуда назвал перемещение ЧВК «Вагнер» к границе с Беларусью тревожным сигналом для своей страны, передает телеканал 360. Также Дуда просил НАТО оценить риски расположения частной военной компании в Беларуси. Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера». Однако он отмечал, что правительство поможет бойцам, которые захотят разместиться в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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