Водитель без прав сбил пятилетнего ребенка

В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка, мальчик погиб. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
«В Кислевске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на пятилетнего ребенка. <…> В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте. <…> Водитель не имеет водительских прав», —
После аварии водитель не вызвал полицию и скорую, а отправился в магазин. Сам ребенок перед ДТП перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения.
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