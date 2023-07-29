Водитель без прав сбил пятилетнего ребенка

В Кемеровской области автомобилист без прав сбил пятилетнего ребенка
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Водитель не вызвал ни скорую, ни полицию после того, как сбил ребенка Фото:

В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка, мальчик погиб. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«В Кислевске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на пятилетнего ребенка. <…> В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте. <…> Водитель не имеет водительских прав», — отмечается в сообщении МВД в telegram-канале.

После аварии водитель не вызвал полицию и скорую, а отправился в магазин. Сам ребенок перед ДТП перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения.

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В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка, мальчик погиб. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. «В Кислевске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на пятилетнего ребенка. <…> В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте. <…> Водитель не имеет водительских прав», — отмечается в сообщении МВД в telegram-канале. После аварии водитель не вызвал полицию и скорую, а отправился в магазин. Сам ребенок перед ДТП перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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