31 июля 2023

В Екатеринбурге выбрали школы с профильным медобразованием

© Служба новостей «URA.RU»
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На профессию врача будут обучать со школьной скамьи Фото:

В Свердловской области на конкурсной основе выбрали десять школ, где будут созданы медицинские классы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В этот раз на конкурс заявилось 20 школ, которые хотели бы создать медицинские классы, из них мы отобрали 10. Они уже готовы, выходят на старт в сентябре», — заявила депутат заксобрания региона Екатерина Есина во ходе рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

В правительстве региона уточнили, что специализированные классы для подготовки будущих врачей уже работают в двух ресурсных центрах на базе гимназий №200 и №108 в Екатеринбурге. Кроме того, по области создано 25 отдельных профильных классов. В 2023 году для реализации данной программы создан отдельный проект, который финансируется из бюджета региона.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области не хватает врачей. Больше всего дефицит наблюдается в педиатрии.

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В Свердловской области на конкурсной основе выбрали десять школ, где будут созданы медицинские классы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В этот раз на конкурс заявилось 20 школ, которые хотели бы создать медицинские классы, из них мы отобрали 10. Они уже готовы, выходят на старт в сентябре», — заявила депутат заксобрания региона Екатерина Есина во ходе рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым. В правительстве региона уточнили, что специализированные классы для подготовки будущих врачей уже работают в двух ресурсных центрах на базе гимназий №200 и №108 в Екатеринбурге. Кроме того, по области создано 25 отдельных профильных классов. В 2023 году для реализации данной программы создан отдельный проект, который финансируется из бюджета региона. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области не хватает врачей. Больше всего дефицит наблюдается в педиатрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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