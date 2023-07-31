31 июля 2023

Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев указал, что власти США повлияли на изменения его риторики Фото:

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики с 2010 года на власти США. Об этом он заявил в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — написал Медведев, добавив смайлик. Такой ответ он дал американскому венчурному инвестору, миллиардеру Стивену Юрветсону, который прикрепил фотку Медведева за 2010 год и заявил, что помнит автора совсем другим. Он поинтересовался, почему у зампреда России произошли такие перемены.

Ранее URA.RU писало, что выпуск военной техники в стране вышел на «фантастический» уровень. С начала этого года в России было выпущено порядка 600 танков. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий.

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики с 2010 года на власти США. Об этом он заявил в своем англоязычном аккаунте в Twitter. «Это целиком ваша (ваших властей) вина», — написал Медведев, добавив смайлик. Такой ответ он дал американскому венчурному инвестору, миллиардеру Стивену Юрветсону, который прикрепил фотку Медведева за 2010 год и заявил, что помнит автора совсем другим. Он поинтересовался, почему у зампреда России произошли такие перемены. Ранее URA.RU писало, что выпуск военной техники в стране вышел на «фантастический» уровень. С начала этого года в России было выпущено порядка 600 танков. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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