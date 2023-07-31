Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

01 августа 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев указал, что власти США повлияли на изменения его риторики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики с 2010 года на власти США. Об этом он заявил в своем англоязычном аккаунте в Twitter. «Это целиком ваша (ваших властей) вина», — написал Медведев, добавив смайлик. Такой ответ он дал американскому венчурному инвестору, миллиардеру Стивену Юрветсону, который прикрепил фотку Медведева за 2010 год и заявил, что помнит автора совсем другим. Он поинтересовался, почему у зампреда России произошли такие перемены. Ранее URA.RU писало, что выпуск военной техники в стране вышел на «фантастический» уровень. С начала этого года в России было выпущено порядка 600 танков. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики с 2010 года на власти США. Об этом он заявил в своем англоязычном аккаунте в Twitter. «Это целиком ваша (ваших властей) вина», — написал Медведев, добавив смайлик. Такой ответ он дал американскому венчурному инвестору, миллиардеру Стивену Юрветсону, который прикрепил фотку Медведева за 2010 год и заявил, что помнит автора совсем другим. Он поинтересовался, почему у зампреда России произошли такие перемены. Ранее URA.RU писало, что выпуск военной техники в стране вышел на «фантастический» уровень. С начала этого года в России было выпущено порядка 600 танков. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий.