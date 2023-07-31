Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики с 2010 года на власти США. Об этом он заявил в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — написал Медведев, добавив смайлик. Такой ответ он дал американскому венчурному инвестору, миллиардеру Стивену Юрветсону, который прикрепил фотку Медведева за 2010 год и заявил, что помнит автора совсем другим. Он поинтересовался, почему у зампреда России произошли такие перемены.
Ранее URA.RU писало, что выпуск военной техники в стране вышел на «фантастический» уровень. С начала этого года в России было выпущено порядка 600 танков. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий.
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