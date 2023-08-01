В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие главного выезда из Академического

01 августа 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Изначально участок планировали открыть 1 августа, но сроки перенесли — до 31 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строители на месяц продлили сроки закрытия движения автомобилей по улице Серафимы Дерябиной в районе перекрестка с Академика Бардина. Главный выезд из Академического будет закрыт до 31 августа, причина — строительство трамвайных путей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга на официальном сайте. «Трест „Уралтрансспецстрой“ продлил сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина до 31 августа. На этом участке идет строительство трамвайной линии в Академический район, рабочие устанавливают соответствующие дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали строить трамвайные пути в Академический. Протяженность линии составит 4,2 км.

Строители на месяц продлили сроки закрытия движения автомобилей по улице Серафимы Дерябиной в районе перекрестка с Академика Бардина. Главный выезд из Академического будет закрыт до 31 августа, причина — строительство трамвайных путей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга на официальном сайте. «Трест „Уралтрансспецстрой“ продлил сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина до 31 августа. На этом участке идет строительство трамвайной линии в Академический район, рабочие устанавливают соответствующие дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали строить трамвайные пути в Академический. Протяженность линии составит 4,2 км.