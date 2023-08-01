В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие главного выезда из Академического

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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, рельсы, строительство трамвайной ветки, трамвайная линия в академический, улица серафимы дерябиной
Изначально участок планировали открыть 1 августа, но сроки перенесли — до 31 августа Фото:

Строители на месяц продлили сроки закрытия движения автомобилей по улице Серафимы Дерябиной в районе перекрестка с Академика Бардина. Главный выезд из Академического будет закрыт до 31 августа, причина — строительство трамвайных путей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга на официальном сайте.

«Трест „Уралтрансспецстрой“ продлил сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина до 31 августа. На этом участке идет строительство трамвайной линии в Академический район, рабочие устанавливают соответствующие дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали строить трамвайные пути в Академический. Протяженность линии составит 4,2 км.

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Строители на месяц продлили сроки закрытия движения автомобилей по улице Серафимы Дерябиной в районе перекрестка с Академика Бардина. Главный выезд из Академического будет закрыт до 31 августа, причина — строительство трамвайных путей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга на официальном сайте. «Трест „Уралтрансспецстрой“ продлил сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина до 31 августа. На этом участке идет строительство трамвайной линии в Академический район, рабочие устанавливают соответствующие дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали строить трамвайные пути в Академический. Протяженность линии составит 4,2 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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