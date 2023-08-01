В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие главного выезда из Академического

Строители на месяц продлили сроки закрытия движения автомобилей по улице Серафимы Дерябиной в районе перекрестка с Академика Бардина. Главный выезд из Академического будет закрыт до 31 августа, причина — строительство трамвайных путей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга на официальном сайте.
«Трест „Уралтрансспецстрой“ продлил сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина до 31 августа. На этом участке идет строительство трамвайной линии в Академический район, рабочие устанавливают соответствующие дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали строить трамвайные пути в Академический. Протяженность линии составит 4,2 км.
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