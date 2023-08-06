Под обстрелом на Чонгарском мосту оказался автобус с детьми

06 августа 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

В результате обстрела жертв и пострадавших нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под обстрелом украинских военных оказался автобус с детьми из Запорожской области, который ехал по дороге в Крым. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области. «Автобус с детьми из Запорожской области находился в районе моста в момент удара по нему со стороны украинских боевиков», — сообщил представитель администрации Запорожской области РИА Новости. По его словам, в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту. В результате удара пострадало дорожное полотно моста.

Под обстрелом украинских военных оказался автобус с детьми из Запорожской области, который ехал по дороге в Крым. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области. «Автобус с детьми из Запорожской области находился в районе моста в момент удара по нему со стороны украинских боевиков», — сообщил представитель администрации Запорожской области РИА Новости. По его словам, в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту. В результате удара пострадало дорожное полотно моста.