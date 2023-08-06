Под обстрелом на Чонгарском мосту оказался автобус с детьми

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Клипарт. Пермь, школьный автобус, дети, желтый автобус
В результате обстрела жертв и пострадавших нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под обстрелом украинских военных оказался автобус с детьми из Запорожской области, который ехал по дороге в Крым. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области.

«Автобус с детьми из Запорожской области находился в районе моста в момент удара по нему со стороны украинских боевиков», — сообщил представитель администрации Запорожской области РИА Новости. По его словам, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту. В результате удара пострадало дорожное полотно моста.

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Под обстрелом украинских военных оказался автобус с детьми из Запорожской области, который ехал по дороге в Крым. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области. «Автобус с детьми из Запорожской области находился в районе моста в момент удара по нему со стороны украинских боевиков», — сообщил представитель администрации Запорожской области РИА Новости. По его словам, в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту. В результате удара пострадало дорожное полотно моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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