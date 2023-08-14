Xiaomi презентовал новый смартфон Mix Fold 3

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Телефоны. Екатеринбург, телефон, мобильник, xiaomi, redmi
Новый Xiaomi Mix Fold 3 по многим характеристикам превосходит последний iPhone Фото:

Xiaomi представила свой новый смартфон Mix Fold 3, который обладает складным дизайном. Толщина корпуса гаджета составляет всего 96 миллиметров в сложенном состоянии.

«Премьера нового Xiaomi Mix Fold 3 состоялась», — сообщили на официальной презентации. Там добавили, что смартфон отличается складным дизайном. Толщина корпуса всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. Глава компании Лэй Цзюнь рассказал, что складывание обеспечивают сверхпрочные шарниры, способные выдерживать более 500 тысяч открытий и закрытий.

Оптика Leica Summicron, включая перископический объектив с пятикратным зумом, будет встроена в Xiaomi Mix Fold 3. Это необычное решение для складных смартфонов. По словам главы компании, дисплеи Mix Fold 3 являются лучшими в своем сегменте и сравнимы по качеству с Apple iPad mini. Цзюнь утверждает, что новый Xiaomi превосходит последний iPhone по многим параметрам, включая камеры, аккумулятор, производительность и другие характеристики.

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Xiaomi представила свой новый смартфон Mix Fold 3, который обладает складным дизайном. Толщина корпуса гаджета составляет всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. «Премьера нового Xiaomi Mix Fold 3 состоялась», — сообщили на официальной презентации. Там добавили, что смартфон отличается складным дизайном. Толщина корпуса всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. Глава компании Лэй Цзюнь рассказал, что складывание обеспечивают сверхпрочные шарниры, способные выдерживать более 500 тысяч открытий и закрытий. Оптика Leica Summicron, включая перископический объектив с пятикратным зумом, будет встроена в Xiaomi Mix Fold 3. Это необычное решение для складных смартфонов. По словам главы компании, дисплеи Mix Fold 3 являются лучшими в своем сегменте и сравнимы по качеству с Apple iPad mini. Цзюнь утверждает, что новый Xiaomi превосходит последний iPhone по многим параметрам, включая камеры, аккумулятор, производительность и другие характеристики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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