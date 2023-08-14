Xiaomi презентовал новый смартфон Mix Fold 3

14 августа 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Новый Xiaomi Mix Fold 3 по многим характеристикам превосходит последний iPhone Фото: Размик Закарян © URA.RU Xiaomi представила свой новый смартфон Mix Fold 3, который обладает складным дизайном. Толщина корпуса гаджета составляет всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. «Премьера нового Xiaomi Mix Fold 3 состоялась», — сообщили на официальной презентации. Там добавили, что смартфон отличается складным дизайном. Толщина корпуса всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. Глава компании Лэй Цзюнь рассказал, что складывание обеспечивают сверхпрочные шарниры, способные выдерживать более 500 тысяч открытий и закрытий. Оптика Leica Summicron, включая перископический объектив с пятикратным зумом, будет встроена в Xiaomi Mix Fold 3. Это необычное решение для складных смартфонов. По словам главы компании, дисплеи Mix Fold 3 являются лучшими в своем сегменте и сравнимы по качеству с Apple iPad mini. Цзюнь утверждает, что новый Xiaomi превосходит последний iPhone по многим параметрам, включая камеры, аккумулятор, производительность и другие характеристики.

Xiaomi представила свой новый смартфон Mix Fold 3, который обладает складным дизайном. Толщина корпуса гаджета составляет всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. «Премьера нового Xiaomi Mix Fold 3 состоялась», — сообщили на официальной презентации. Там добавили, что смартфон отличается складным дизайном. Толщина корпуса всего 96 миллиметров в сложенном состоянии. Глава компании Лэй Цзюнь рассказал, что складывание обеспечивают сверхпрочные шарниры, способные выдерживать более 500 тысяч открытий и закрытий. Оптика Leica Summicron, включая перископический объектив с пятикратным зумом, будет встроена в Xiaomi Mix Fold 3. Это необычное решение для складных смартфонов. По словам главы компании, дисплеи Mix Fold 3 являются лучшими в своем сегменте и сравнимы по качеству с Apple iPad mini. Цзюнь утверждает, что новый Xiaomi превосходит последний iPhone по многим параметрам, включая камеры, аккумулятор, производительность и другие характеристики.