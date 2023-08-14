Экономист предсказал, насколько максимум поднимется курс доллара

Экономист Беляев не исключил рост курса доллара до 120 рублей

14 августа 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Курс доллара может достигнуть 120 рублей, отметил Михаил Беляев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курс доллара может подняться максимум до 120 рублей, если в ближайшее время не будут введены коррективы в российскую экономику. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «У нас будет снижаться курс рубля по отношению к доллару. С одной только оговоркой. Поскольку у нас все-таки какая-то экономика присутствует и достаточно прочная — предел, наверное, будет где-то 110-120 [рублей]», — заявил Михаил Беляев в разговоре с Gazeta.ru . Он уверен, что курс доллара снизится после резкого взлета. Беляев отметил, что курс валют — это производная от состояния российской экономики. Он не исключил, что на данный момент в регуляторе есть неполадки в работе. По последним данным курс доллара достиг 101 рубля во время торгов на Мосбирже. Евро — 110,9. Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что в падении рубля виноват Центральный Банк России.

Курс доллара может подняться максимум до 120 рублей, если в ближайшее время не будут введены коррективы в российскую экономику. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «У нас будет снижаться курс рубля по отношению к доллару. С одной только оговоркой. Поскольку у нас все-таки какая-то экономика присутствует и достаточно прочная — предел, наверное, будет где-то 110-120 [рублей]», — заявил Михаил Беляев в разговоре с Gazeta.ru. Он уверен, что курс доллара снизится после резкого взлета. Беляев отметил, что курс валют — это производная от состояния российской экономики. Он не исключил, что на данный момент в регуляторе есть неполадки в работе. По последним данным курс доллара достиг 101 рубля во время торгов на Мосбирже. Евро — 110,9. Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что в падении рубля виноват Центральный Банк России.