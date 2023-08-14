Экономист объяснил, что может остановить рост курса доллара

Экономист Хижняк предупредил о росте инфляции из-за подорожавшего доллара

15 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Повлиять на остановку роста курса доллара может вмешательство ЦБ и Минфина, считает Алексей Хижняк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Вмешательство Центробанка (ЦБ) и Минфина могут повлиять на остановку роста курса доллара и укрепление рубля, также в этом вопросе поможет устойчивая стоимость российской нефти марки Urals выше 60 доллара за баррель. Об этом URA.RU заявил экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Что может повлиять на дальнейшую перспективу остановки роста курса доллара и его „откат назад“? Во-первых, словесные интервенции ЦБ и Минфина или, в крайнем случае, меры по обязательной продаже выручки экспортерами. Однако, по всей видимости, уровень 90 рублей за доллар считается приемлемым для текущей бюджетной политики. Хотя очевидно, что дальнейшая девальвация уже начнет значительно влиять на инфляцию, что не очень хорошо для финансовой стабильности. Во-вторых, говоря о торговле сырьевой базой, если цены на российскую нефть марки Urals будут устойчиво находиться выше 60 долларов за баррель, то приток валюты на внутренний рынок усилится, а перманентные спекулятивные попытки надавить на рубль прекратятся», — подчеркнул Алексей Хижняк. Экономист подчеркнул, что пока укреплению рубля препятствует устойчивый спрос на валюту. «На текущий момент заметных факторов для коррекции пары доллар-рубль нет. При этом укреплению рубля препятствует, в том числе, устойчивый спрос на валюту со стороны российских импортеров. Мы недополучили определенную долю доходов в бюджет от операций с внешними контрагентами (и в целом внешней торговли), что также привело к частичному росту валют, плюс, наблюдается традиционный спрос на валюту в связи с сезоном отпусков», — добавил Хижняк. Курс доллара на Мосбирже 14 августа превысил 101 рубль. Произошло это впервые с марта 2022 года. Курс евро превысил 111 рублей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вмешательство Центробанка (ЦБ) и Минфина могут повлиять на остановку роста курса доллара и укрепление рубля, также в этом вопросе поможет устойчивая стоимость российской нефти марки Urals выше 60 доллара за баррель. Об этом URA.RU заявил экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Что может повлиять на дальнейшую перспективу остановки роста курса доллара и его „откат назад“? Во-первых, словесные интервенции ЦБ и Минфина или, в крайнем случае, меры по обязательной продаже выручки экспортерами. Однако, по всей видимости, уровень 90 рублей за доллар считается приемлемым для текущей бюджетной политики. Хотя очевидно, что дальнейшая девальвация уже начнет значительно влиять на инфляцию, что не очень хорошо для финансовой стабильности. Во-вторых, говоря о торговле сырьевой базой, если цены на российскую нефть марки Urals будут устойчиво находиться выше 60 долларов за баррель, то приток валюты на внутренний рынок усилится, а перманентные спекулятивные попытки надавить на рубль прекратятся», — подчеркнул Алексей Хижняк. Экономист подчеркнул, что пока укреплению рубля препятствует устойчивый спрос на валюту. «На текущий момент заметных факторов для коррекции пары доллар-рубль нет. При этом укреплению рубля препятствует, в том числе, устойчивый спрос на валюту со стороны российских импортеров. Мы недополучили определенную долю доходов в бюджет от операций с внешними контрагентами (и в целом внешней торговли), что также привело к частичному росту валют, плюс, наблюдается традиционный спрос на валюту в связи с сезоном отпусков», — добавил Хижняк. Курс доллара на Мосбирже 14 августа превысил 101 рубль. Произошло это впервые с марта 2022 года. Курс евро превысил 111 рублей