Куйвашев запретил «кукурузникам» летать над Екатеринбургом

Из-за альтернативной Универсиады «кукурузники» не смогут летать над Екатеринбургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 16 августа в небе над Екатеринбургом запрещены полеты «кукурузников», спортивных самолетов и других легких пилотируемых самолетов, ограничения продлятся до начала сентября. Это следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских судов. Касается территорий объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором.

Этим же документом глава региона запретил находиться на объектах фестиваля лицам без аккредитации. Все ограничения будут действовать до 2 сентября.