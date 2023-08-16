Куйвашев запретил «кукурузникам» летать над Екатеринбургом

С 16 августа в небе над Екатеринбургом запрещены полеты «кукурузников», спортивных самолетов и других легких пилотируемых самолетов, ограничения продлятся до начала сентября. Это следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
«Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских судов. Касается территорий объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором.
Этим же документом глава региона запретил находиться на объектах фестиваля лицам без аккредитации. Все ограничения будут действовать до 2 сентября.
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