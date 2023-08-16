Куйвашев запретил «кукурузникам» летать над Екатеринбургом

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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Из-за альтернативной Универсиады «кукурузники» не смогут летать над Екатеринбургом Фото:

С 16 августа в небе над Екатеринбургом запрещены полеты «кукурузников», спортивных самолетов и других легких пилотируемых самолетов, ограничения продлятся до начала сентября. Это следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских судов. Касается территорий объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором.

Этим же документом глава региона запретил находиться на объектах фестиваля лицам без аккредитации. Все ограничения будут действовать до 2 сентября.

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С 16 августа в небе над Екатеринбургом запрещены полеты «кукурузников», спортивных самолетов и других легких пилотируемых самолетов, ограничения продлятся до начала сентября. Это следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских судов. Касается территорий объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором. Этим же документом глава региона запретил находиться на объектах фестиваля лицам без аккредитации. Все ограничения будут действовать до 2 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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