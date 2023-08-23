Челябинского маньяка Ческидова, 14 лет державшего пленницу, оставили в СИЗО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на приговор челябинскому маньяку Владимиру Ческидову
Суд отказал в изменении меры пресечения Владимиру Ческидову Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Челябинский облсуд отказал в изменении меры пресечения Владимиру Ческидову, обвиняемому в изнасиловании, похищении женщины и убийстве. Маньяка оставили в СИЗО до 30 сентября, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Меру пресечения в отношении Владимира Ческидова оставить без изменения. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — заявила судья.

Ческидов присутствовал на заседании в формате видеоконференцсвязи (ВКС). По данным URA.RU его этапировали в Москву для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. В планах следствия провести максимальное количество процедур. Заседание по апелляционному иску из-за этого могло быть отложено.

Ческидова задержали в конце июля. По версии следствия, он держал в плену женщину 14 лет, избивая и насилуя ее. Обвиняемый признался в убийстве и похищении, но отрицает, что принуждал женщину к сексу. Он говорит о том, что связь с потерпевшей была по любви.

Ческидову также предъявлены обвинения в убийстве другой женщины, личность которой не удалось установить. При осмотре дома маньяка оперативники нашли в его комнате множество дисков с порно, различные секс-приспособления. Также во дворе дома обнаружили разложившиеся человеческие останки. Следователи выяснили, что убийство произошло в 2011 году.

Апелляция на приговор челябинскому маньяку Владимиру Ческидову
Ческидов присутствовал на заседании по ВКС
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Челябинский облсуд отказал в изменении меры пресечения Владимиру Ческидову, обвиняемому в изнасиловании, похищении женщины и убийстве. Маньяка оставили в СИЗО до 30 сентября, передает из зала суда корреспондент URA.RU. «Меру пресечения в отношении Владимира Ческидова оставить без изменения. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — заявила судья. Ческидов присутствовал на заседании в формате видеоконференцсвязи (ВКС). По данным URA.RU его этапировали в Москву для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. В планах следствия провести максимальное количество процедур. Заседание по апелляционному иску из-за этого могло быть отложено. Ческидова задержали в конце июля. По версии следствия, он держал в плену женщину 14 лет, избивая и насилуя ее. Обвиняемый признался в убийстве и похищении, но отрицает, что принуждал женщину к сексу. Он говорит о том, что связь с потерпевшей была по любви. Ческидову также предъявлены обвинения в убийстве другой женщины, личность которой не удалось установить. При осмотре дома маньяка оперативники нашли в его комнате множество дисков с порно, различные секс-приспособления. Также во дворе дома обнаружили разложившиеся человеческие останки. Следователи выяснили, что убийство произошло в 2011 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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