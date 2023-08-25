25 августа 2023

Иномарка сбила двух пешеходов на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, машина скорой медицинской помощи, пробка автомобильная, скорая помошь
Один из пострадавших пешеходов скончался (фото из архива) Фото:

Иномарка в Челябинской области сбила двух пешеходов, которые стояли за автомобилем на трассе. Один из них погиб, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«На 288-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка водитель 1975 года рождения за рулем Kia Rio сбил стоящих за автомобилем Scania мужчин 1971 и 1994 годов рождения. Мужчина 1971 года рождения скончался на месте ДТП», — сообщил источник.

Второй пострадавший получил закрытый перелом правой голени. Водитель Kia Rio госпитализирован с множественными переломами. По факту ДТП проводится проверка.

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Иномарка в Челябинской области сбила двух пешеходов, которые стояли за автомобилем на трассе. Один из них погиб, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «На 288-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка водитель 1975 года рождения за рулем Kia Rio сбил стоящих за автомобилем Scania мужчин 1971 и 1994 годов рождения. Мужчина 1971 года рождения скончался на месте ДТП», — сообщил источник. Второй пострадавший получил закрытый перелом правой голени. Водитель Kia Rio госпитализирован с множественными переломами. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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