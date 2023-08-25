Иномарка сбила двух пешеходов на челябинской трассе

Один из пострадавших пешеходов скончался (фото из архива)
Иномарка в Челябинской области сбила двух пешеходов, которые стояли за автомобилем на трассе. Один из них погиб, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«На 288-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка водитель 1975 года рождения за рулем Kia Rio сбил стоящих за автомобилем Scania мужчин 1971 и 1994 годов рождения. Мужчина 1971 года рождения скончался на месте ДТП», — сообщил источник.
Второй пострадавший получил закрытый перелом правой голени. Водитель Kia Rio госпитализирован с множественными переломами. По факту ДТП проводится проверка.
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