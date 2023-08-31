Правительство России выделило дополнительные 30 миллиардов рублей на поддержку зарплат россиян. Данная сумма будет распределена между сотрудниками бюджетных организаций, о чем рассказали в telegram-канале властей.
«На повышение зарплат бюджетников правительство дополнительно выделит более 30 млрд рублей. По поручению Президента правительство продолжает работу по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов. С начала 2023 года фонд оплаты труда для них уже был увеличен», — передает
Также там отметили, что дополнительное финансирование коснется сотрудников федеральных госучреждений. В качестве примера они назвали педагогов, врачей, работников науки и культуры. «Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — передает пресс-служба слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Ранее URA.RU сообщало, что в России резко выросли реальные зарплаты. Об этом стало известно из доклада Росстата, который считает, что доходы увеличились более чем на 10%.
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