Власти выделят 30 млрд рублей на повышение зарплат россиян. Видео 31 августа 2023 в 17:27 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин также прокомментировал это решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России выделило дополнительные 30 миллиардов рублей на поддержку зарплат россиян. Данная сумма будет распределена между сотрудниками бюджетных организаций, о чем рассказали в telegram-канале властей. «На повышение зарплат бюджетников правительство дополнительно выделит более 30 млрд рублей. По поручению Президента правительство продолжает работу по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов. С начала 2023 года фонд оплаты труда для них уже был увеличен», — передает telegram-канал правительства России. Также там отметили, что дополнительное финансирование коснется сотрудников федеральных госучреждений. В качестве примера они назвали педагогов, врачей, работников науки и культуры. «Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — передает пресс-служба слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ранее URA.RU сообщало, что в России резко выросли реальные зарплаты. Об этом стало известно из доклада Росстата, который считает, что доходы увеличились более чем на 10%. Правительство России выделило дополнительные 30 миллиардов рублей на поддержку зарплат россиян. Данная сумма будет распределена между сотрудниками бюджетных организаций, о чем рассказали в telegram-канале властей. «На повышение зарплат бюджетников правительство дополнительно выделит более 30 млрд рублей. По поручению Президента правительство продолжает работу по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов. С начала 2023 года фонд оплаты труда для них уже был увеличен», — передает telegram-канал правительства России. Также там отметили, что дополнительное финансирование коснется сотрудников федеральных госучреждений. В качестве примера они назвали педагогов, врачей, работников науки и культуры. «Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — передает пресс-служба слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ранее URA.RU сообщало, что в России резко выросли реальные зарплаты. Об этом стало известно из доклада Росстата, который считает, что доходы увеличились более чем на 10%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям