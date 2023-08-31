Власти выделят 30 млрд рублей на повышение зарплат россиян. Видео

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин также прокомментировал это решение Фото:

Правительство России выделило дополнительные 30 миллиардов рублей на поддержку зарплат россиян. Данная сумма будет распределена между сотрудниками бюджетных организаций, о чем рассказали в telegram-канале властей.

«На повышение зарплат бюджетников правительство дополнительно выделит более 30 млрд рублей. По поручению Президента правительство продолжает работу по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов. С начала 2023 года фонд оплаты труда для них уже был увеличен», — передает telegram-канал правительства России.

Также там отметили, что дополнительное финансирование коснется сотрудников федеральных госучреждений. В качестве примера они назвали педагогов, врачей, работников науки и культуры. «Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — передает пресс-служба слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее URA.RU сообщало, что в России резко выросли реальные зарплаты. Об этом стало известно из доклада Росстата, который считает, что доходы увеличились более чем на 10%.

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Правительство России выделило дополнительные 30 миллиардов рублей на поддержку зарплат россиян. Данная сумма будет распределена между сотрудниками бюджетных организаций, о чем рассказали в telegram-канале властей. «На повышение зарплат бюджетников правительство дополнительно выделит более 30 млрд рублей. По поручению Президента правительство продолжает работу по увеличению доходов бюджетников, которые попадают под действие майских указов. С начала 2023 года фонд оплаты труда для них уже был увеличен», — передает telegram-канал правительства России. Также там отметили, что дополнительное финансирование коснется сотрудников федеральных госучреждений. В качестве примера они назвали педагогов, врачей, работников науки и культуры. «Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — передает пресс-служба слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ранее URA.RU сообщало, что в России резко выросли реальные зарплаты. Об этом стало известно из доклада Росстата, который считает, что доходы увеличились более чем на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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