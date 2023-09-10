Глава ЦИК Памфилова призвала не спешить проводить итоги выборов

В ЦИК призвали региональные избиркомы подводить итоги выборов не раньше второй половины 12 сентября. С соответствующим заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Категорически не приемлемо, чтобы в понедельник кто-то подводил итоги. Если жалоб нет, не раньше второй половины вторника», — подчеркнула Элла Памфилова во время прямого брифинга из Центраизбиркома. Прямой эфир транслируется на телеканале «Россия-24».
В 2023 году выборы проходили с 8 по 10 сентября в 85 регионах России. Голосование на выборах было разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. В этом году в 24 субъектах используется Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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