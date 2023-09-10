10 сентября 2023

Глава ЦИК Памфилова призвала не спешить проводить итоги выборов

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ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова призвала регионы не спешить подводить итоги выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

В ЦИК призвали региональные избиркомы подводить итоги выборов не раньше второй половины 12 сентября. С соответствующим заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Категорически не приемлемо, чтобы в понедельник кто-то подводил итоги. Если жалоб нет, не раньше второй половины вторника», — подчеркнула Элла Памфилова во время прямого брифинга из Центраизбиркома. Прямой эфир транслируется на телеканале «Россия-24».

В 2023 году выборы проходили с 8 по 10 сентября в 85 регионах России. Голосование на выборах было разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. В этом году в 24 субъектах используется Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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В ЦИК призвали региональные избиркомы подводить итоги выборов не раньше второй половины 12 сентября. С соответствующим заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Категорически не приемлемо, чтобы в понедельник кто-то подводил итоги. Если жалоб нет, не раньше второй половины вторника», — подчеркнула Элла Памфилова во время прямого брифинга из Центраизбиркома. Прямой эфир транслируется на телеканале «Россия-24». В 2023 году выборы проходили с 8 по 10 сентября в 85 регионах России. Голосование на выборах было разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. В этом году в 24 субъектах используется Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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