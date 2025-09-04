Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле и не исключает повышения уровня делегаций. Об этом 4 сентября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке.
«Мы готовы продолжать диалог с Киевом в Стамбуле и открыты к рассмотрению вопроса повышения уровня наших делегаций», — сказал Галузин на мероприятии. Его слова приведены на официальном сайте МИД России.
По словам политика, Киев и его европейские партнеры не проявляют стремления к поиску мирных путей урегулирования кризиса. Как подчеркнул Галузин, последние заявления украинского руководства указывают на попытки свести на нет достигнутые договоренности, заключенные на Аляске. Администрация президента Украины Владимира Зеленского вновь фактически отвергла необходимость устранения коренных причин конфликта, без чего исполнение остальных соглашений становится невозможным.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что если глава Украины Владимир Зеленский действительно стремится к прекращению конфликта, то он должен самостоятельно проявить инициативу и прибыть в Россию для переговоров на предложенных ему условиях. Журавлев подчеркнул, что Москва готова к диалогу даже несмотря на то, что срок полномочий Зеленского в качестве президента истек еще в мае 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.