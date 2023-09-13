В ЛНР раскрыли инженерные работы Киева под Купянском

Марочко: Киев отправил танковые мостоукладчики на купянское направление
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Вооруженные силы Украины. stock, окоп, всу, штурмовик, stock
Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ привозят танковые мостоукладчики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ готовится к проведению инженерных работ в районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на краснолиманском направлении у ВСУ началась переброска войск.

«В районе населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады [ВСУ]», — заявил Марочко. Его слова приводит argumenti.ru.

Он отметил, что ВСУ привезли танковые мостоукладчики, две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы западного производства. По его словам, на купянском направлении появляется все больше подразделений ВСУ.

Марочко подчеркнул, что на краснолиманском направлении украинское командование приняло решение о переброске на передовую военных, имеющих боевой опыт. Он заявил, что на их место будут отправлены возрастные мобилизованные, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые.

Ранее Андрей Марочко заявил, что украинским бойцам не хватает продуктов питания и питьевой воды на Сватовско-Кременском участке. Он отметил, что в Купянске Харьковской области киевский режим угрозами заставляет мирных жителей строить оборонные сооружения.

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Командование ВСУ готовится к проведению инженерных работ в районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на краснолиманском направлении у ВСУ началась переброска войск. «В районе населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады [ВСУ]», — заявил Марочко. Его слова приводит argumenti.ru. Он отметил, что ВСУ привезли танковые мостоукладчики, две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы западного производства. По его словам, на купянском направлении появляется все больше подразделений ВСУ. Марочко подчеркнул, что на краснолиманском направлении украинское командование приняло решение о переброске на передовую военных, имеющих боевой опыт. Он заявил, что на их место будут отправлены возрастные мобилизованные, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые. Ранее Андрей Марочко заявил, что украинским бойцам не хватает продуктов питания и питьевой воды на Сватовско-Кременском участке. Он отметил, что в Купянске Харьковской области киевский режим угрозами заставляет мирных жителей строить оборонные сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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