Военный эксперт объяснил, чем вооружение РФ отличается от НАТО

Развитие российской военной промышленности за последние годы продвигается вперед семимильными шагами. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал несколько отличий вооружения России от оружия других стран.
«В 90% иностранных танков, за исключением французских Leclerc, припасы отправляют в орудие непосредственно военные — заряжающие, в то время как в российских используется автомат заряжания», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что во многих танках НАТО боеприпасы хранятся в специальном отсеке в башне. Отечественные танки также имеют меньшую массу по сравнению с иностранными.
Одно из отличий российских вертолетов заключается в том, что отечественные используют колесные шасси, в то время как в большинстве иностранных вертолетов используются лыжи. Что касается БМП, то здесь российские конструкторы ставят акцент на маневренность, скоростные качества и огневую мощь, в то время как западные страны делают ставку на броневую защиту, отметил Кнутов.
Основным стрелковым оружием России продолжают быть автоматы Калашникова, которые в отличие от образцов НАТО позволяют вести огонь одиночными очередями. В артиллерии российские системы считаются простыми в обслуживании. Артиллерия альянса, в свою очередь, напичкана электроникой. Российские БПЛА имеют уникальную аэродинамическую схему, а система ПВО развивается в другом направлении и считается более эффективной в защите от ударов с воздуха, заключил военный эксперт.
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