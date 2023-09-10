10 сентября 2023

Экс-агент ЦРУ признал превосходство российской армии над ВСУ в оружии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успешное уничтожение армией России ЗРК Patriot
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ успешно уничтожают ЗРК Patriot, считает Ларри Джонсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожат любую технику, которую страны Запада поставят Украине. Речь идет также и о зенитно-ракетном комплексе Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают ЗРК Patriot без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах. Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине», — сказал Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue works.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ, проблема даже не в поставках вооружения, а в людях, которые им управляют. Украинские военнослужащие слабо обучены, чтобы управлять такой техникой, добавил Джонсон.

Ранее украинские солдаты жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. По мнению бойцов ВСУ, западные коллеги не имеют реального представления о происходящем на фронте.

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Российские военнослужащие уничтожат любую технику, которую страны Запада поставят Украине. Речь идет также и о зенитно-ракетном комплексе Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают ЗРК Patriot без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах. Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине», — сказал Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue works. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, проблема даже не в поставках вооружения, а в людях, которые им управляют. Украинские военнослужащие слабо обучены, чтобы управлять такой техникой, добавил Джонсон. Ранее украинские солдаты жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. По мнению бойцов ВСУ, западные коллеги не имеют реального представления о происходящем на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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