Российские военнослужащие уничтожат любую технику, которую страны Запада поставят Украине. Речь идет также и о зенитно-ракетном комплексе Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают ЗРК Patriot без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах. Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине», —
По мнению бывшего аналитика ЦРУ, проблема даже не в поставках вооружения, а в людях, которые им управляют. Украинские военнослужащие слабо обучены, чтобы управлять такой техникой, добавил Джонсон.
Ранее украинские солдаты жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. По мнению бойцов ВСУ, западные коллеги не имеют реального представления о происходящем на фронте.
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