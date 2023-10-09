В Кремле ответили на вопрос о россиянах в Израиле

Песков: пока нет данных о погибших и раненых россиянах во время войны в Израиле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что некоторые россияне в Израиле сознательно обращаются за помощью Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Дипломаты работают круглые сутки. Пока точной информацией наше посольство не располагает. Наши дипломаты с палестинскими властями находится в контакте», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что некоторые россияне, которые находятся в Израиле, сознательно не обращаются за помощью. По словам Пескова, в Израиле проживает несколько тысяч граждан России.

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Пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Дипломаты работают круглые сутки. Пока точной информацией наше посольство не располагает. Наши дипломаты с палестинскими властями находится в контакте», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что некоторые россияне, которые находятся в Израиле, сознательно не обращаются за помощью. По словам Пескова, в Израиле проживает несколько тысяч граждан России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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