В Кремле ответили на вопрос о россиянах в Израиле

Дмитрий Песков отметил, что некоторые россияне в Израиле сознательно обращаются за помощью
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Дипломаты работают круглые сутки. Пока точной информацией наше посольство не располагает. Наши дипломаты с палестинскими властями находится в контакте», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что некоторые россияне, которые находятся в Израиле, сознательно не обращаются за помощью. По словам Пескова, в Израиле проживает несколько тысяч граждан России.
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