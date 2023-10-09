В Кремле ответили на вопрос о россиянах в Израиле

Песков: пока нет данных о погибших и раненых россиянах во время войны в Израиле

09 октября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что некоторые россияне в Израиле сознательно обращаются за помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Дипломаты работают круглые сутки. Пока точной информацией наше посольство не располагает. Наши дипломаты с палестинскими властями находится в контакте», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что некоторые россияне, которые находятся в Израиле, сознательно не обращаются за помощью. По словам Пескова, в Израиле проживает несколько тысяч граждан России.

Пока нет точной информации о погибших или раненых россиян во время войны в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Дипломаты работают круглые сутки. Пока точной информацией наше посольство не располагает. Наши дипломаты с палестинскими властями находится в контакте», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что некоторые россияне, которые находятся в Израиле, сознательно не обращаются за помощью. По словам Пескова, в Израиле проживает несколько тысяч граждан России.