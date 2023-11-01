Путин: Запад намерен продолжить устраивать диверсии против РФ

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Запад может устраивать диверсии Фото:

Запад и далее может устраивать диверсии, саботаж и провокации против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии. Просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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Запад и далее может устраивать диверсии, саботаж и провокации против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии. Просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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