Путин: Запад намерен продолжить устраивать диверсии против РФ

01 ноября 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Запад может устраивать диверсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад и далее может устраивать диверсии, саботаж и провокации против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии. Просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Запад и далее может устраивать диверсии, саботаж и провокации против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии. Просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».