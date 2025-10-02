Песков: Трамп не ответил на предложение Путина по ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты на уровне администраций
Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты на уровне администраций Фото:

Москва и Вашингтон продолжают вести диалог на уровне администраций, однако президент США Дональд Трамп пока не отреагировал на предложение Владимира Путина сохранить ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было», — отметил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что контакты идут «в целом». Песков подчеркнул, что между администрациями России и США сохраняются рабочие каналы для обсуждения различных вопросов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты до настоящего времени не направили официальный ответ на предложения Российской Федерации, касающиеся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва ожидает соответствующей реакции от американской стороны. Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в течение текущей недели в Кремле рассчитывают получить официальный ответ Вашингтона на российские инициативы по ДСНВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва и Вашингтон продолжают вести диалог на уровне администраций, однако президент США Дональд Трамп пока не отреагировал на предложение Владимира Путина сохранить ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было», — отметил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что контакты идут «в целом». Песков подчеркнул, что между администрациями России и США сохраняются рабочие каналы для обсуждения различных вопросов. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты до настоящего времени не направили официальный ответ на предложения Российской Федерации, касающиеся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва ожидает соответствующей реакции от американской стороны. Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в течение текущей недели в Кремле рассчитывают получить официальный ответ Вашингтона на российские инициативы по ДСНВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...