Песков: Трамп не ответил на предложение Путина по ДСНВ

Москва и Вашингтон продолжают вести диалог на уровне администраций, однако президент США Дональд Трамп пока не отреагировал на предложение Владимира Путина сохранить ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было», — отметил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что контакты идут «в целом». Песков подчеркнул, что между администрациями России и США сохраняются рабочие каналы для обсуждения различных вопросов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты до настоящего времени не направили официальный ответ на предложения Российской Федерации, касающиеся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва ожидает соответствующей реакции от американской стороны. Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в течение текущей недели в Кремле рассчитывают получить официальный ответ Вашингтона на российские инициативы по ДСНВ.
