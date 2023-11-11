Казахстан ввел электронную очередь для авто на границе с Россией

11 ноября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Казахстане водители смогут забронировать места для пересечения границы с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Казахстан на границе с Россией ввел электронную очередь для автомобилей. Об этом сообщается в Комитете госдоходов минфина республики. «С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди „CarGoRuqsat“ на автомобильном пункте пропуска „Бидаик“ (Северо-Казахстанская область)», — уточняется на официальном сайте министерства. Благодаря новой системе у водителей появилась возможность заранее бронировать места для пересечения государственной границы с РФ. Ранее в МВД республики опровергли фейк о том, что Россия якобы провоцирует конфликт на границе с Казахстаном. Отмечалось, что Россия также намерена развивать трансграничный туризм.

Казахстан на границе с Россией ввел электронную очередь для автомобилей. Об этом сообщается в Комитете госдоходов минфина республики. «С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди „CarGoRuqsat“ на автомобильном пункте пропуска „Бидаик“ (Северо-Казахстанская область)», — уточняется на официальном сайте министерства. Благодаря новой системе у водителей появилась возможность заранее бронировать места для пересечения государственной границы с РФ. Ранее в МВД республики опровергли фейк о том, что Россия якобы провоцирует конфликт на границе с Казахстаном. Отмечалось, что Россия также намерена развивать трансграничный туризм.