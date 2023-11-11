Казахстан ввел электронную очередь для авто на границе с Россией

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Казахстане водители смогут забронировать места для пересечения границы с РФ Фото:

Казахстан на границе с Россией ввел электронную очередь для автомобилей. Об этом сообщается в Комитете госдоходов минфина республики.

«С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди „CarGoRuqsat“ на автомобильном пункте пропуска „Бидаик“ (Северо-Казахстанская область)», — уточняется на официальном сайте министерства. Благодаря новой системе у водителей появилась возможность заранее бронировать места для пересечения государственной границы с РФ.

Ранее в МВД республики опровергли фейк о том, что Россия якобы провоцирует конфликт на границе с Казахстаном. Отмечалось, что Россия также намерена развивать трансграничный туризм.

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Казахстан на границе с Россией ввел электронную очередь для автомобилей. Об этом сообщается в Комитете госдоходов минфина республики. «С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди „CarGoRuqsat“ на автомобильном пункте пропуска „Бидаик“ (Северо-Казахстанская область)», — уточняется на официальном сайте министерства. Благодаря новой системе у водителей появилась возможность заранее бронировать места для пересечения государственной границы с РФ. Ранее в МВД республики опровергли фейк о том, что Россия якобы провоцирует конфликт на границе с Казахстаном. Отмечалось, что Россия также намерена развивать трансграничный туризм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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