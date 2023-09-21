Россиянам раскрыли перспективы трансграничного туризма

Представители российской туриндустрии пообещали развивать трансграничный туризм

22 сентября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Российские туристы в перспективе смогут посещать страны, между которыми подписаны соответствующие соглашения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России планируется активное развитие трансграничного туризма. Председатель комитета ассоциации «Турпомощь» Александр Сирченко заявил, что уже ведутся переговоры со странами. «Перспективы хорошие, особенно там, где нет искусственно возведенных другими странами препятствий по ограничению перевозок, использованию карт и т. д. Мы реализовывали чартерные направления по стране, и всякий раз возникал вопрос: было бы хорошо, чтобы туристы имели возможность после Бурятии полететь в Китай, Монголию, из Южно-Сахалинска в Японию, Корею и т. д. С дружественными странами переговоры сейчас ведем, чтобы ускорить эти процессы», — передают «Известия» слова Сирченко. При этом в Госдуме на вопрос о будущем трансграничного туризма отметили, что в перспективе все пространство СНГ, ШОС и БРИКС может быть интеграционным для туристической отрасли. Страны могут быть объединены как по географическому принципу, так и по общему историческому периоду. На прошедшем с 16 по 17 сентября в Актау Международном туристическом форуме было объявлено о желании запустить трансграничный горный маршрут Роза Хутор (Россия) — Ак Булак (Казахстан) — Амирсой (Узбекистан). В настоящее время Россия и Казахстан работают над соглашением о создании трансграничной туристической зоны в районе горы Белуха, которая находится на границе двух стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития сотрудничества с Китаем и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из важных направлений является туризм. Соответствующие условия для этого необходимо в первую очередь создавать на Дальнем Востоке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируется активное развитие трансграничного туризма. Председатель комитета ассоциации «Турпомощь» Александр Сирченко заявил, что уже ведутся переговоры со странами. «Перспективы хорошие, особенно там, где нет искусственно возведенных другими странами препятствий по ограничению перевозок, использованию карт и т. д. Мы реализовывали чартерные направления по стране, и всякий раз возникал вопрос: было бы хорошо, чтобы туристы имели возможность после Бурятии полететь в Китай, Монголию, из Южно-Сахалинска в Японию, Корею и т. д. С дружественными странами переговоры сейчас ведем, чтобы ускорить эти процессы», — передают «Известия» слова Сирченко. При этом в Госдуме на вопрос о будущем трансграничного туризма отметили, что в перспективе все пространство СНГ, ШОС и БРИКС может быть интеграционным для туристической отрасли. Страны могут быть объединены как по географическому принципу, так и по общему историческому периоду. На прошедшем с 16 по 17 сентября в Актау Международном туристическом форуме было объявлено о желании запустить трансграничный горный маршрут Роза Хутор (Россия) — Ак Булак (Казахстан) — Амирсой (Узбекистан). В настоящее время Россия и Казахстан работают над соглашением о создании трансграничной туристической зоны в районе горы Белуха, которая находится на границе двух стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития сотрудничества с Китаем и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из важных направлений является туризм. Соответствующие условия для этого необходимо в первую очередь создавать на Дальнем Востоке.