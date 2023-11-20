Звезда сериала «Душегубы» в пьяном виде пришел к детям на конкурс талантов

20 ноября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Чирков напугал детей на конкурсе, будучи пьяным Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Звезда сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» актер Сергей Чирков пьяный приехал на финал молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске. Своим поведением он напугал детей и довел их до слез. «Чирков приехал на финал конкурса и решил подбодрить участников перед началом мероприятия, но он был в невменяемом состоянии. Странные наставления с матом понравились не всем — кто-то из детей напугался и расплакался», — пишет telegram-канал Shot. По словам организаторов, Чирков был пьян. В канале отмечают, что после этого актер пытался курить на полу Дома культуры. Впоследствии его пустили на сцену, но не дали слова, заключили в сообщении. Сергей Чирков окончил ГИТИС. Актер известен по картинам «День выборов», «Русалка», «Как я стал русским», «Шелест», «Моя большая семья», передает «Дни.ру».

Звезда сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» актер Сергей Чирков пьяный приехал на финал молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске. Своим поведением он напугал детей и довел их до слез. «Чирков приехал на финал конкурса и решил подбодрить участников перед началом мероприятия, но он был в невменяемом состоянии. Странные наставления с матом понравились не всем — кто-то из детей напугался и расплакался», — пишет telegram-канал Shot. По словам организаторов, Чирков был пьян. В канале отмечают, что после этого актер пытался курить на полу Дома культуры. Впоследствии его пустили на сцену, но не дали слова, заключили в сообщении. Сергей Чирков окончил ГИТИС. Актер известен по картинам «День выборов», «Русалка», «Как я стал русским», «Шелест», «Моя большая семья», передает «Дни.ру».