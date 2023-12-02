Шеф Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения

03 декабря 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин отметил, что Израиль рискует проиграть стратегически, даже одержав тактическую победу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль рискует столкнуться со стратегическим поражением, если не будет защищать мирных палестинцев. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. «В такой борьбе центром тяжести является гражданское население. А если вы загоните их в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — заявил Ллойд Остин, его слова опубликованы на сайте американского оборонного ведомства. Он добавил, что неоднократно призывал израильских лидеров заботиться о мирных палестинцах. После перемирия, которое вводилось для обмена заложниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что война на Ближнем Востоке может растянуться на десятилетия, если ЦАХАЛ не отойдет от своих планов.

Израиль рискует столкнуться со стратегическим поражением, если не будет защищать мирных палестинцев. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. «В такой борьбе центром тяжести является гражданское население. А если вы загоните их в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — заявил Ллойд Остин, его слова опубликованы на сайте американского оборонного ведомства. Он добавил, что неоднократно призывал израильских лидеров заботиться о мирных палестинцах. После перемирия, которое вводилось для обмена заложниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что война на Ближнем Востоке может растянуться на десятилетия, если ЦАХАЛ не отойдет от своих планов.