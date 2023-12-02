Макрон предупредил Израиль о десятилетней войне с ХАМАС

02 декабря 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявил, что для полного уничтожения ХАМАС Израилю потребуется не менее десяти лет Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между Израилем и палестинским движением ХАМАС может растянуться на десятилетие, если Армия обороны страны (ЦАХАЛ) намерена полностью уничтожить движение. Он призвал израильское правительство сформировать окончательную цель конфликта. «Я считаю, что сейчас властям Израиля придется определить свою цель более точным образом. Полное уничтожение ХАМАС — что это такое? Если это [и есть цель], то война продлится десять лет», — заявил Эммануэль Макрон во время выступления на пресс-конференции на полях климатической конференции ООН в Дубае. Он добавил, что уничтожение всего населения сектора Газа, включая мирных граждан, не является «хорошим ответом» со стороны ЦАХАЛ в ответ на агрессию ХАМАС. Израиль объявила войну ХАМАС после того, как те 7 октября ворвались на территорию еврейского государства. В ЦАХАЛ отмечали, что намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое они определяют для себя как террористическое. В конце ноября стороны договорились о временном перемирии с целью обмена заложниками. По итогу стороны обвинили друг друга в неисполнении соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между Израилем и палестинским движением ХАМАС может растянуться на десятилетие, если Армия обороны страны (ЦАХАЛ) намерена полностью уничтожить движение. Он призвал израильское правительство сформировать окончательную цель конфликта. «Я считаю, что сейчас властям Израиля придется определить свою цель более точным образом. Полное уничтожение ХАМАС — что это такое? Если это [и есть цель], то война продлится десять лет», — заявил Эммануэль Макрон во время выступления на пресс-конференции на полях климатической конференции ООН в Дубае. Он добавил, что уничтожение всего населения сектора Газа, включая мирных граждан, не является «хорошим ответом» со стороны ЦАХАЛ в ответ на агрессию ХАМАС. Израиль объявила войну ХАМАС после того, как те 7 октября ворвались на территорию еврейского государства. В ЦАХАЛ отмечали, что намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое они определяют для себя как террористическое. В конце ноября стороны договорились о временном перемирии с целью обмена заложниками. По итогу стороны обвинили друг друга в неисполнении соглашения.