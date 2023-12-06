Британцы запасаются туалетной бумагой из-за страха перед Путиным

The Guardian: в Британии запасаются туалетной бумагой на случай ядерной войны

07 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Британии активно запасаются туалетной бумагой на фоне опасений начала третьей мировой войны, пишет The Guardian Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские граждане все больше начинают запасаться товарами первой необходимости из-за возрастающих опасений относительно того, что, по их мнению, спецоперация, начатая президентом России Владимиром Путиным на Украине, может перерасти в Третью мировую войну. Среди таких товаров туалетная бумага. Об этом пишет газета The Guardian. «Я запасаюсь основными лекарствами, предметами домашнего обихода — например, запас туалетной бумаги всегда составляет не менее 30 рулонов туалетной бумаги», — передает слова одного из британских граждан газета. Там добавили, что некоторые люди, включая жителя Уэльса по имени Боб, начинают запасаться основными лекарствами, предметами домашнего обихода и даже аккумуляторами, которые обеспечат работу домашнего интернета в течение долгого времени. В результате возникшего интереса к накоплению запасов, одна жительница по имени Катрин начала активно запасаться, основываясь на уроках, полученных от предков во время войны. Ее запасы постепенно превратились в подготовку к выходу Британии из Евросоюза, затем к пандемии Covid-19, и теперь стали неотъемлемой частью ее повседневной жизни, созданной для защиты в случае начала Третьей мировой войны, заключили в материале. Жители Киева также все больше задумываются о возможности ядерной войны и принимают меры для подготовки к ней. Некоторые из них уже формируют «ядерные рюкзаки» с достаточным запасом продуктов и снаряжения для выживания. Также наблюдается тенденция к обустройству подвалов домов и аренде домов в сельской местности с установкой генераторов и запасом топлива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британские граждане все больше начинают запасаться товарами первой необходимости из-за возрастающих опасений относительно того, что, по их мнению, спецоперация, начатая президентом России Владимиром Путиным на Украине, может перерасти в Третью мировую войну. Среди таких товаров туалетная бумага. Об этом пишет газета The Guardian. «Я запасаюсь основными лекарствами, предметами домашнего обихода — например, запас туалетной бумаги всегда составляет не менее 30 рулонов туалетной бумаги», — передает слова одного из британских граждан газета. Там добавили, что некоторые люди, включая жителя Уэльса по имени Боб, начинают запасаться основными лекарствами, предметами домашнего обихода и даже аккумуляторами, которые обеспечат работу домашнего интернета в течение долгого времени. В результате возникшего интереса к накоплению запасов, одна жительница по имени Катрин начала активно запасаться, основываясь на уроках, полученных от предков во время войны. Ее запасы постепенно превратились в подготовку к выходу Британии из Евросоюза, затем к пандемии Covid-19, и теперь стали неотъемлемой частью ее повседневной жизни, созданной для защиты в случае начала Третьей мировой войны, заключили в материале. Жители Киева также все больше задумываются о возможности ядерной войны и принимают меры для подготовки к ней. Некоторые из них уже формируют «ядерные рюкзаки» с достаточным запасом продуктов и снаряжения для выживания. Также наблюдается тенденция к обустройству подвалов домов и аренде домов в сельской местности с установкой генераторов и запасом топлива.