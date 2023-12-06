Посол Антонов оценил возможность применения ядерного оружия на СВО

Посол Антонов: информация о применении РФ ядерного оружия на СВО является мифом

07 декабря 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

В США продолжают придумывать «страшилки» о применении РФ ядерного оружия, заявил Анатолий Антонов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США используют различные методы, включая мифотворчество и распространение лжи про применении Россией ядерного оружия в ходе СВО, чтобы оправдать свои баснословные траты на «сдерживание» РФ перед налогоплательщиками и оппозицией. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Такие „страшилки“ про применение Россией ядерного оружия в ходе СВО фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на „сдерживание“ Российской Федерации», — передает слова Антонова telegram-канал посольства РФ в США. Он также отметил, что провокационная риторика и рассуждения о возможном прямом столкновении вооруженных сил США и России являются недопустимыми для ответственной ядерной державы. Посол Антонов подчеркнул, что Вашингтон и его военно-промышленный комплекс являются прямыми бенефициарами конфликта на Украине. Он указал на выделение 52-го пакета вооружений для ВСУ сегодня, как на подтверждение этому факту. Посол выразил надежду на то, что местные власти прекратят поддерживать хаос во всем мире, только чтобы сохранить американскую гегемонию, и позволят разуму преобладать. Согласно сообщениям украинских СМИ, выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний вызывает опасения о возможной «ядерной катастрофе». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не было никаких изменений в российской ядерной доктрине, несмотря на агрессию Запада в отношении Москвы, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США используют различные методы, включая мифотворчество и распространение лжи про применении Россией ядерного оружия в ходе СВО, чтобы оправдать свои баснословные траты на «сдерживание» РФ перед налогоплательщиками и оппозицией. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Такие „страшилки“ про применение Россией ядерного оружия в ходе СВО фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на „сдерживание“ Российской Федерации», — передает слова Антонова telegram-канал посольства РФ в США. Он также отметил, что провокационная риторика и рассуждения о возможном прямом столкновении вооруженных сил США и России являются недопустимыми для ответственной ядерной державы. Посол Антонов подчеркнул, что Вашингтон и его военно-промышленный комплекс являются прямыми бенефициарами конфликта на Украине. Он указал на выделение 52-го пакета вооружений для ВСУ сегодня, как на подтверждение этому факту. Посол выразил надежду на то, что местные власти прекратят поддерживать хаос во всем мире, только чтобы сохранить американскую гегемонию, и позволят разуму преобладать. Согласно сообщениям украинских СМИ, выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний вызывает опасения о возможной «ядерной катастрофе». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не было никаких изменений в российской ядерной доктрине, несмотря на агрессию Запада в отношении Москвы, передает Life.