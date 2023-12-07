07 декабря 2023

В Москве устроили стрельбу у метро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, метрополитен, метро
Недалеко от метро неизвестные напали на мужчину Фото:

На юге Москвы около метро «Шипиловская» было совершено нападение на перевозчика денег. Пострадавшему отстрелили ухо, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Нападение на перевозчика было совершено на юге Москвы, недалеко от станции метро „Шипиловская“. Неизвестные отстрелили ухо потерпевшему, открыв огонь из травматического пистолета», — сообщает телеканал.

После нападения злоумышленники сбежали с места происшествия. Неизвестно, удалось ли им отобрать деньги у мужчины.

Нападение было совершено недалеко от станции метро «Шипиловская»
Нападение было совершено недалеко от станции метро «Шипиловская»

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На юге Москвы около метро «Шипиловская» было совершено нападение на перевозчика денег. Пострадавшему отстрелили ухо, сообщает телеканал РЕН ТВ. «Нападение на перевозчика было совершено на юге Москвы, недалеко от станции метро „Шипиловская“. Неизвестные отстрелили ухо потерпевшему, открыв огонь из травматического пистолета», — сообщает телеканал. После нападения злоумышленники сбежали с места происшествия. Неизвестно, удалось ли им отобрать деньги у мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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