Недалеко от метро неизвестные напали на мужчину
На юге Москвы около метро «Шипиловская» было совершено нападение на перевозчика денег. Пострадавшему отстрелили ухо, сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Нападение на перевозчика было совершено на юге Москвы, недалеко от станции метро „Шипиловская“. Неизвестные отстрелили ухо потерпевшему, открыв огонь из травматического пистолета», — сообщает телеканал.
После нападения злоумышленники сбежали с места происшествия. Неизвестно, удалось ли им отобрать деньги у мужчины.
Нападение было совершено недалеко от станции метро «Шипиловская»
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