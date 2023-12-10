В США усомнились в полномочиях Зеленского

Офицер ВС США Уилкерсон назвал полномочия Зеленского сомнительными

10 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Американский офицер в отставке назвал сомнительными полномочия Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Полномочия президента Украины Владимира Зеленского являются сомнительными. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. «Я знаю, что до того, как стать президентом Украины, Зеленский выступал как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — заявил Уилкерсон. Он отметил, что средства, полученные Киевом от западных союзников, осели в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из преступников, передают argumenti.ru. Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что Зеленский стал помехой для Запада. По его мнению, украинского президента могут лишить власти, если он не уйдет с поста сам, передает RT.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского являются сомнительными. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. «Я знаю, что до того, как стать президентом Украины, Зеленский выступал как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — заявил Уилкерсон. Он отметил, что средства, полученные Киевом от западных союзников, осели в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из преступников, передают argumenti.ru. Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что Зеленский стал помехой для Запада. По его мнению, украинского президента могут лишить власти, если он не уйдет с поста сам, передает RT.