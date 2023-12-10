В США усомнились в полномочиях Зеленского

Офицер ВС США Уилкерсон назвал полномочия Зеленского сомнительными
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий, stock
Американский офицер в отставке назвал сомнительными полномочия Зеленского Фото:

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского являются сомнительными. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

«Я знаю, что до того, как стать президентом Украины, Зеленский выступал как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — заявил Уилкерсон. Он отметил, что средства, полученные Киевом от западных союзников, осели в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из преступников, передают argumenti.ru.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что Зеленский стал помехой для Запада. По его мнению, украинского президента могут лишить власти, если он не уйдет с поста сам, передает RT.

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Полномочия президента Украины Владимира Зеленского являются сомнительными. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. «Я знаю, что до того, как стать президентом Украины, Зеленский выступал как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — заявил Уилкерсон. Он отметил, что средства, полученные Киевом от западных союзников, осели в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из преступников, передают argumenti.ru. Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что Зеленский стал помехой для Запада. По его мнению, украинского президента могут лишить власти, если он не уйдет с поста сам, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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