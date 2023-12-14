Иммунолог назвал, когда волна инфекционных заболеваний придет из Москвы в регионы

Иммунолог Крючков: к Новому году снизится заболеваемость гриппом и пневмонией

14 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Подъем заболеваемости гриппа и ОРВИ ожидается после новогодних праздников, считает Николай Крючков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Волна инфекционных заболеваний, ярко проявившая себя в Москве, в регионы придет через месяц. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» (занимается научными исследованиями в области медицины), иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее появилась информация о массовых заболеваниях гриппом и скрытой формой пневмонии среди школьников Москвы и Подмосковья. Температура практически у всех доходила до 40 градусов, им не помогали противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие. Позже в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показатели прошлого эпидемиологического сезона. Однако в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом москвичам в Роспотребнадзоре порекомендовали носить маски в местах скопления людей. Когда волна инфекций из Москвы придет в регионы «Скорее всего, текущая ситуация, которую мы сейчас видим, еще даст в декабре рост на неделю, максимум на две, а потом будет спад. Но недолговременный, недели на 2-2,5, а потом опять начнется рост заболеваемости. Это происходит и в Москве, и уже потихонечку в регионах. Начиная с середины января, может быть разная динамика, в зависимости от того, что будет превалировать. И есть риск того, что-то, что еще не пришло в регионы из Москвы, к тому времени и появится. Скорее всего, то, что они увидят с середины января — в феврале, возможно, в начале марта будет более ярко выражено с точки зрения суммарной заболеваемости, чем мы видели до этого», — рассказал Николай Крючков. Почему всплески заболеваемости начинаются в Москве По словам иммунолога, в столицу России все всегда приходит раньше и болезни протекают у местных намного ярче, чем у других россиян. «В Москву все раньше приходит и ярче проявляется, потому что в столице живет много людей. Это самый густонаселенный город в России. Потому что, несмотря на все последние события, это по-прежнему транспортный хаб. И все, что приходит инфекционное, в первую очередь оказывается в Москве. Там проявляется и только потом постепенно растекается на регионы. Санкт-Петербург от Москвы отстает не сильно, если сравнивать с COVID-19, то разница была в недели две. Следующие идут города-миллионники, а дальше уже с опозданием Сибирь, Дальний Восток. С регионами разница в заболеваемости от Москвы в районе месяца», — отметил Крючков. Какие инфекции сейчас циркулируют Новость по теме В России и в мире вспыхнула микоплазменная инфекция: что известно о болезни Собеседник агентства подчеркнул, что новых неизвестных инфекций в текущем эпидсезоне в России нет. «Сейчас много COVID-19 (SARS-CoV-2), как в прошлом году. Это не крупные волны, но заболеваемость вполне высокая. Второе — это микоплазменная инфекция, вызванная Мycoplasma pneumoniae, то есть микроорганизмом. Она вызывает развитие, в том числе, пневмонии. Преимущественно распространяется на детей, но и взрослые заболевают. Она дает высокую или среднюю температуру, может затягиваться как вирусная инфекция и не так проста в диагностике. Третий момент — это ОРВИ, грипп. Его немного меньше, чем в прошлом году, потому что грипп претерпел не сильно большие антигенные изменения. Средний будет сезон по нему. Никаких пока неизвестных инфекций нет», — заявил он. При этом Крючков добавил, что в этом эпидемиологическом сезоне неизвестно как себя проявит микоплазменная инфекция. «Микоплазма стала более защищена от действия антибиотиков. То есть лечить ее стало сложнее. Получается такая сборная солянка с большим влиянием на общую заболеваемость со стороны микоплазменной инфекции, с SARS-CoV-2, гриппа и других ОРВИ», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волна инфекционных заболеваний, ярко проявившая себя в Москве, в регионы придет через месяц. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» (занимается научными исследованиями в области медицины), иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее появилась информация о массовых заболеваниях гриппом и скрытой формой пневмонии среди школьников Москвы и Подмосковья. Температура практически у всех доходила до 40 градусов, им не помогали противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие. Позже в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показатели прошлого эпидемиологического сезона. Однако в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом москвичам в Роспотребнадзоре порекомендовали носить маски в местах скопления людей. «Скорее всего, текущая ситуация, которую мы сейчас видим, еще даст в декабре рост на неделю, максимум на две, а потом будет спад. Но недолговременный, недели на 2-2,5, а потом опять начнется рост заболеваемости. Это происходит и в Москве, и уже потихонечку в регионах. Начиная с середины января, может быть разная динамика, в зависимости от того, что будет превалировать. И есть риск того, что-то, что еще не пришло в регионы из Москвы, к тому времени и появится. Скорее всего, то, что они увидят с середины января — в феврале, возможно, в начале марта будет более ярко выражено с точки зрения суммарной заболеваемости, чем мы видели до этого», — рассказал Николай Крючков. По словам иммунолога, в столицу России все всегда приходит раньше и болезни протекают у местных намного ярче, чем у других россиян. «В Москву все раньше приходит и ярче проявляется, потому что в столице живет много людей. Это самый густонаселенный город в России. Потому что, несмотря на все последние события, это по-прежнему транспортный хаб. И все, что приходит инфекционное, в первую очередь оказывается в Москве. Там проявляется и только потом постепенно растекается на регионы. Санкт-Петербург от Москвы отстает не сильно, если сравнивать с COVID-19, то разница была в недели две. Следующие идут города-миллионники, а дальше уже с опозданием Сибирь, Дальний Восток. С регионами разница в заболеваемости от Москвы в районе месяца», — отметил Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что новых неизвестных инфекций в текущем эпидсезоне в России нет. «Сейчас много COVID-19 (SARS-CoV-2), как в прошлом году. Это не крупные волны, но заболеваемость вполне высокая. Второе — это микоплазменная инфекция, вызванная Мycoplasma pneumoniae, то есть микроорганизмом. Она вызывает развитие, в том числе, пневмонии. Преимущественно распространяется на детей, но и взрослые заболевают. Она дает высокую или среднюю температуру, может затягиваться как вирусная инфекция и не так проста в диагностике. Третий момент — это ОРВИ, грипп. Его немного меньше, чем в прошлом году, потому что грипп претерпел не сильно большие антигенные изменения. Средний будет сезон по нему. Никаких пока неизвестных инфекций нет», — заявил он. При этом Крючков добавил, что в этом эпидемиологическом сезоне неизвестно как себя проявит микоплазменная инфекция. «Микоплазма стала более защищена от действия антибиотиков. То есть лечить ее стало сложнее. Получается такая сборная солянка с большим влиянием на общую заболеваемость со стороны микоплазменной инфекции, с SARS-CoV-2, гриппа и других ОРВИ», — подытожил он.