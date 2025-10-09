Путин: военная база РФ в Таджикистане — гарант безопасности в регионе

Срочная новость
Глава России Владимир Путин назвал российскую военную базу одним из гарантов безопасности в Таджикистане и во всем регионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров в Таджикистане. Путин отметил вклад РФ в поддержание мира.
