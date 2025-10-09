Глава Минфина Израиля Смотрич потребовал уничтожить ХАМАС

После освобождения заложников Израиль должен стремиться к уничтожению ХАМАС и добиться полной демилитаризации Газы. Об этом заявил в социальных сетях министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.
«После возвращения похищенных домой Государство Израиль (должно — прим. URA.RU) продолжать всеми силами стремиться к реальному уничтожению ХАМАС и реальной демилитаризации Газы, чтобы она больше не представляла угрозы для Израиля», — указано в сообщении Смотрича. Оно опубликовано в социальной сети X.
Он также отметил, что освобождение нескольких сотен жителей Палестины из тюрем вселяет «безмерный страх». По словам министра, последние будут стремиться и дальше проливать «реки еврейской крови».
Ранее поступала информация об обмене списками заложников и заключенных Палестинского движения ХАМАС и Израиля через международных посредников. Точное число фигурирующих в списках лиц не раскрывается, но их число согласовано.
