Путин рассказал, сколько таджиков проживает в России

Около миллиона граждан Таджикистана на данный момент проживают и трудятся на территории России, оказывая значительное влияние на экономическое развитие страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров.
«В России живут и трудятся свыше одного миллиона граждан Таджикистана», — сказал глава российского государства. Его слова приводит корреспондент URA.RU, находящийся на мероприятии.
Кроме того, Путин заявил, что российские власти прилагают усилия для создания достойных условий труда для граждан Таджикистана, работающих на территории страны. Глава государства также отметил, что в настоящее время в российских учебных заведениях обучается порядка 25 тысяч студентов из Таджикистана, при этом тысячи из них получают государственные стипендии.
Ранее Путин в ходе переговоров с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном отметил, что взаимодействие между Россией и Таджикистаном развивается поступательно, полностью соответствуя формату и значимости государственного визита. Глава российского государства также подчеркнул, что обе страны выступают надежными союзниками, а Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе. Он также поблагодарил Рахмона за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране.
Президент Таджикистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российско-таджикские отношения характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. Кроме того, Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности.
