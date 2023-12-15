Психиатр поведал лучший способ завершить дела до Нового года

Психиатр Шкурко: следует составить список дел, чтобы успеть все до Нового года

15 декабря 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Подготовку к празднику следует разделить на несколько дней, считает Владимир Шкурко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы успеть завершить все дела до Нового года, следует составить список задач, а также распределить обязанности. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко. «Зафиксированный план считается наиболее эффективным. Он будет являться неким напоминанием, в любой момент вы сможете к нему обратиться, чтобы ничего не забыть», — сказал Шкурко « Газете.Ru ». Он добавил, что подготовку к празднику следует разделить на несколько дней между всеми участниками, а также облегчить себе задачу, заказав еду в ресторане или вызвав клининг. Меньше, чем через месяц в России будут отмечать Новый год. URA.RU рассказывало, как встретить Новый год Дракона 2024: в чем и в каких цветах отмечать праздник, а также как украсить дом.

Чтобы успеть завершить все дела до Нового года, следует составить список задач, а также распределить обязанности. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко. «Зафиксированный план считается наиболее эффективным. Он будет являться неким напоминанием, в любой момент вы сможете к нему обратиться, чтобы ничего не забыть», — сказал Шкурко «Газете.Ru». Он добавил, что подготовку к празднику следует разделить на несколько дней между всеми участниками, а также облегчить себе задачу, заказав еду в ресторане или вызвав клининг. Меньше, чем через месяц в России будут отмечать Новый год. URA.RU рассказывало, как встретить Новый год Дракона 2024: в чем и в каких цветах отмечать праздник, а также как украсить дом.