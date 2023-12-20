Baza: топ-менеджер Россельхозбанка был найден мертвым в Мытищах

20 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Жена погибшего заявила, что у мужчины был психоз Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Подмосковье в городе Мытищи под окнами дома было обнаружено тело исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Его жена заявила, что у мужчины был психоз. Он кричал, что он — Бог, сообщает telegram-канал Baza. «В Мытищах под окнами дома обнаружили тело исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для „Россельхозбанка“», — пишет канал. По словам жены погибшего, мужчина кричал, что он — Бог. А также он бил жену, бегал, кричал и постоянно выбегал на лестничную клетку. Жена Леонида Стишковского вызвала скорую помощь. Медики и полицейские пытались успокоить мужчину, но в какой-то момент он вырвался и побежал на балкон. Жена винит в смерти мужа медиков. Как она заявила, они могли ввести Стишковскому успокоительное, в таком случае трагедии не произошло бы.

В Подмосковье в городе Мытищи под окнами дома было обнаружено тело исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Его жена заявила, что у мужчины был психоз. Он кричал, что он — Бог, сообщает telegram-канал Baza. «В Мытищах под окнами дома обнаружили тело исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для „Россельхозбанка“», — пишет канал. По словам жены погибшего, мужчина кричал, что он — Бог. А также он бил жену, бегал, кричал и постоянно выбегал на лестничную клетку. Жена Леонида Стишковского вызвала скорую помощь. Медики и полицейские пытались успокоить мужчину, но в какой-то момент он вырвался и побежал на балкон. Жена винит в смерти мужа медиков. Как она заявила, они могли ввести Стишковскому успокоительное, в таком случае трагедии не произошло бы.