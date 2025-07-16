В Минобороны раскрыли подробности мощного прилета по Украине

Целью атаки ВС РФ по Украине стали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.
В заявлении Минобороны РФ отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности по ряду промышленных предприятий, обеспечивающих ВСУ топливом и энергоресурсами. В результате атаки, по информации министерства, были уничтожены два пусковых устройства и кабина управления зенитно-ракетного комплекса С-300ПС.
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