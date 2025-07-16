В Минобороны раскрыли подробности мощного прилета по Украине

Минобороны РФ: удары ВС РФ по Украине нанесены по объектам ТЭК
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Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целью атаки ВС РФ по Украине стали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности по ряду промышленных предприятий, обеспечивающих ВСУ топливом и энергоресурсами. В результате атаки, по информации министерства, были уничтожены два пусковых устройства и кабина управления зенитно-ракетного комплекса С-300ПС.

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Целью атаки ВС РФ по Украине стали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России. В заявлении Минобороны РФ отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности по ряду промышленных предприятий, обеспечивающих ВСУ топливом и энергоресурсами. В результате атаки, по информации министерства, были уничтожены два пусковых устройства и кабина управления зенитно-ракетного комплекса С-300ПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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