СБУ обвинила российских хакеров во взломе веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве

В СБУ рассказали о взломе Россией камер в Киеве для слежения за работой ПВО
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, хакер
Хакеры из РФ получили доступ к изображению с веб-камер в Киеве, заявили в СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уличные веб-камеры были взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за работой украинской ПВО в Киеве. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Камеры были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице. Устройства транслировали работу ПВО в Киеве», — говорится в сообщении СБУ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что две веб-камеры были демонтированы после того, как они транслировали работу украинской ПВО и критической инфраструктуры Киева во время воздушной тревоги, произошедшей 2 января.

В СБУ заявили, что камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. Дополнительно, в ведомстве упомянули, что с начала СВО на Украине, киберспециалисты блокировали около 10 тысяч камер, которые могли быть использованы Россией для корректировки ракетных ударов, заключили в СБУ.

По всей Украине произошли взрывы, затронувшие военные и критические объекты инфраструктуры страны. Киев остался без света и воды после российских ударов. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом.

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Уличные веб-камеры были взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за работой украинской ПВО в Киеве. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ). «Камеры были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице. Устройства транслировали работу ПВО в Киеве», — говорится в сообщении СБУ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что две веб-камеры были демонтированы после того, как они транслировали работу украинской ПВО и критической инфраструктуры Киева во время воздушной тревоги, произошедшей 2 января. В СБУ заявили, что камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. Дополнительно, в ведомстве упомянули, что с начала СВО на Украине, киберспециалисты блокировали около 10 тысяч камер, которые могли быть использованы Россией для корректировки ракетных ударов, заключили в СБУ. По всей Украине произошли взрывы, затронувшие военные и критические объекты инфраструктуры страны. Киев остался без света и воды после российских ударов. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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