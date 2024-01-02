СБУ обвинила российских хакеров во взломе веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве

В СБУ рассказали о взломе Россией камер в Киеве для слежения за работой ПВО

02 января 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Хакеры из РФ получили доступ к изображению с веб-камер в Киеве, заявили в СБУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уличные веб-камеры были взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за работой украинской ПВО в Киеве. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ). «Камеры были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице. Устройства транслировали работу ПВО в Киеве», — говорится в сообщении СБУ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что две веб-камеры были демонтированы после того, как они транслировали работу украинской ПВО и критической инфраструктуры Киева во время воздушной тревоги, произошедшей 2 января. В СБУ заявили, что камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. Дополнительно, в ведомстве упомянули, что с начала СВО на Украине, киберспециалисты блокировали около 10 тысяч камер, которые могли быть использованы Россией для корректировки ракетных ударов, заключили в СБУ. По всей Украине произошли взрывы, затронувшие военные и критические объекты инфраструктуры страны. Киев остался без света и воды после российских ударов. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом.

Уличные веб-камеры были взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за работой украинской ПВО в Киеве. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ). «Камеры были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в столице. Устройства транслировали работу ПВО в Киеве», — говорится в сообщении СБУ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что две веб-камеры были демонтированы после того, как они транслировали работу украинской ПВО и критической инфраструктуры Киева во время воздушной тревоги, произошедшей 2 января. В СБУ заявили, что камеры были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории. Дополнительно, в ведомстве упомянули, что с начала СВО на Украине, киберспециалисты блокировали около 10 тысяч камер, которые могли быть использованы Россией для корректировки ракетных ударов, заключили в СБУ. По всей Украине произошли взрывы, затронувшие военные и критические объекты инфраструктуры страны. Киев остался без света и воды после российских ударов. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом.