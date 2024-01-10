Рэпер Vacio прокомментировал свою связь с ЛГБТ*

Рэпер Николай Васильев (Vacio) заявил, что не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, и в которой участвовал музыкант, обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений.
«Конечно, я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» —
Также Vacio заявил, что больше не считает себя рэпером. Он назвал себя профессиональным музыкантом, окончившим джазовое училище.
Ранее в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», участники которой пришли на мероприятие с минимумом одежды. Также там был и Vacio, который заявился с одним лишь носком на половом члене. Позже он был арестован по статье за мелкое хулиганство, а также оштрафован на 200 тысяч рублей за вызывающее поведение.
Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
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