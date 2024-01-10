Рэпер Vacio прокомментировал свою связь с ЛГБТ*

Рэпер Vacio заявил, что не относится к движению ЛГБТ*

10 января 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Николай Васильев заявил, что является профессиональным музыкантом Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпер Николай Васильев (Vacio) заявил, что не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, и в которой участвовал музыкант, обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений. «Конечно, я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» — написал Николай Васильев в своем telegram-канале. Также Vacio заявил, что больше не считает себя рэпером. Он назвал себя профессиональным музыкантом, окончившим джазовое училище. Ранее в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», участники которой пришли на мероприятие с минимумом одежды. Также там был и Vacio, который заявился с одним лишь носком на половом члене. Позже он был арестован по статье за мелкое хулиганство, а также оштрафован на 200 тысяч рублей за вызывающее поведение. Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России

Рэпер Николай Васильев (Vacio) заявил, что не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, и в которой участвовал музыкант, обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений. «Конечно, я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» — написал Николай Васильев в своем telegram-канале. Также Vacio заявил, что больше не считает себя рэпером. Он назвал себя профессиональным музыкантом, окончившим джазовое училище. Ранее в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», участники которой пришли на мероприятие с минимумом одежды. Также там был и Vacio, который заявился с одним лишь носком на половом члене. Позже он был арестован по статье за мелкое хулиганство, а также оштрафован на 200 тысяч рублей за вызывающее поведение. Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России