Рэпер Vacio прокомментировал свою связь с ЛГБТ*

Рэпер Vacio заявил, что не относится к движению ЛГБТ*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Николай Васильев заявил, что является профессиональным музыкантом Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Рэпер Николай Васильев (Vacio) заявил, что не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, и в которой участвовал музыкант, обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений.

«Конечно, я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» — написал Николай Васильев в своем telegram-канале.

Также Vacio заявил, что больше не считает себя рэпером. Он назвал себя профессиональным музыкантом, окончившим джазовое училище.

Ранее в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», участники которой пришли на мероприятие с минимумом одежды. Также там был и Vacio, который заявился с одним лишь носком на половом члене. Позже он был арестован по статье за мелкое хулиганство, а также оштрафован на 200 тысяч рублей за вызывающее поведение.

Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэпер Николай Васильев (Vacio) заявил, что не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, и в которой участвовал музыкант, обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений. «Конечно, я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» — написал Николай Васильев в своем telegram-канале. Также Vacio заявил, что больше не считает себя рэпером. Он назвал себя профессиональным музыкантом, окончившим джазовое училище. Ранее в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка», участники которой пришли на мероприятие с минимумом одежды. Также там был и Vacio, который заявился с одним лишь носком на половом члене. Позже он был арестован по статье за мелкое хулиганство, а также оштрафован на 200 тысяч рублей за вызывающее поведение. Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...