17 января 2024

Суд обязал пермское госимущество принять бомбоубежище у свинокомплекса

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, убежище, бомбоубежище
Сейчас бомбоубежище находится в государственной собственности Фото:

В Перми суд обязал пермское подразделение федерального агентства по управлению государственным принять на баланс бомбоубежище у обанкротившегося свинокомплекса. Решение было исполнено под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пермское подразделение госимущества отказывалось принимать бомбоубежище у „Пермского свинокомплекса“ после его банкротства. Конкурсный управляющий обратился с иском в суд, после чего бомбоубежище перешло на баланс организации», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы предупредили филиал госимущества о том, что за неисполнение решения суда им грозит административная ответственность. После этого им были предоставлены все необходимые документы, а бомбоубежище перешло в государственную собственность. Исполнительное производство по делу окончено.

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В Перми суд обязал пермское подразделение федерального агентства по управлению государственным принять на баланс бомбоубежище у обанкротившегося свинокомплекса. Решение было исполнено под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Пермское подразделение госимущества отказывалось принимать бомбоубежище у „Пермского свинокомплекса“ после его банкротства. Конкурсный управляющий обратился с иском в суд, после чего бомбоубежище перешло на баланс организации», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы предупредили филиал госимущества о том, что за неисполнение решения суда им грозит административная ответственность. После этого им были предоставлены все необходимые документы, а бомбоубежище перешло в государственную собственность. Исполнительное производство по делу окончено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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