Суд обязал пермское госимущество принять бомбоубежище у свинокомплекса

В Перми суд обязал пермское подразделение федерального агентства по управлению государственным принять на баланс бомбоубежище у обанкротившегося свинокомплекса. Решение было исполнено под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пермское подразделение госимущества отказывалось принимать бомбоубежище у „Пермского свинокомплекса“ после его банкротства. Конкурсный управляющий обратился с иском в суд, после чего бомбоубежище перешло на баланс организации», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Судебные приставы предупредили филиал госимущества о том, что за неисполнение решения суда им грозит административная ответственность. После этого им были предоставлены все необходимые документы, а бомбоубежище перешло в государственную собственность. Исполнительное производство по делу окончено.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.