Общество Суд обязал пермское госимущество принять бомбоубежище у свинокомплекса 18 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Сейчас бомбоубежище находится в государственной собственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми суд обязал пермское подразделение федерального агентства по управлению государственным принять на баланс бомбоубежище у обанкротившегося свинокомплекса. Решение было исполнено под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Пермское подразделение госимущества отказывалось принимать бомбоубежище у „Пермского свинокомплекса“ после его банкротства. Конкурсный управляющий обратился с иском в суд, после чего бомбоубежище перешло на баланс организации», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы предупредили филиал госимущества о том, что за неисполнение решения суда им грозит административная ответственность. После этого им были предоставлены все необходимые документы, а бомбоубежище перешло в государственную собственность. Исполнительное производство по делу окончено. В Перми суд обязал пермское подразделение федерального агентства по управлению государственным принять на баланс бомбоубежище у обанкротившегося свинокомплекса. Решение было исполнено под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Пермское подразделение госимущества отказывалось принимать бомбоубежище у „Пермского свинокомплекса“ после его банкротства. Конкурсный управляющий обратился с иском в суд, после чего бомбоубежище перешло на баланс организации», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы предупредили филиал госимущества о том, что за неисполнение решения суда им грозит административная ответственность. После этого им были предоставлены все необходимые документы, а бомбоубежище перешло в государственную собственность. Исполнительное производство по делу окончено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям