Зеленский оценил шансы мобилизовать 500 тысяч украинцев

Зеленский назвал законопроект о мобилизации важным и справедливым

21 января 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пока не видит потребности в мобилизации 500 тысяч человек Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не увидел понятных деталей для мобилизации 500 тысяч украинцев. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4. По его словам, новый законопроект о мобилизации является важным, разумным и справедливым. «Я не увидел, пока, понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», — сказал Зеленский в интервью. Он добавил, что мобилизация это «вопрос справедливости», потому что военные нуждаются в замене. По словам Зеленского, если Украине не хватает натренированных и профессиональных людей, то нужно дать инструмент, чтобы была возможность мобилизовать часть общества и подготовить ее. 26 декабря кабмин Украины внес законопроект о мобилизации, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключение категории ограниченной годности к военной службе. Ранее секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений необходимо мобилизовать полмиллиона человек.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел понятных деталей для мобилизации 500 тысяч украинцев. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4. По его словам, новый законопроект о мобилизации является важным, разумным и справедливым. «Я не увидел, пока, понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», — сказал Зеленский в интервью. Он добавил, что мобилизация это «вопрос справедливости», потому что военные нуждаются в замене. По словам Зеленского, если Украине не хватает натренированных и профессиональных людей, то нужно дать инструмент, чтобы была возможность мобилизовать часть общества и подготовить ее. 26 декабря кабмин Украины внес законопроект о мобилизации, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключение категории ограниченной годности к военной службе. Ранее секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений необходимо мобилизовать полмиллиона человек.