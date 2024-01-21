Зеленский оценил шансы мобилизовать 500 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел понятных деталей для мобилизации 500 тысяч украинцев. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4. По его словам, новый законопроект о мобилизации является важным, разумным и справедливым.
«Я не увидел, пока, понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», — сказал Зеленский в интервью. Он добавил, что мобилизация это «вопрос справедливости», потому что военные нуждаются в замене. По словам Зеленского, если Украине не хватает натренированных и профессиональных людей, то нужно дать инструмент, чтобы была возможность мобилизовать часть общества и подготовить ее.
26 декабря кабмин Украины внес законопроект о мобилизации, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключение категории ограниченной годности к военной службе. Ранее секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений необходимо мобилизовать полмиллиона человек.
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