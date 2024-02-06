Expressen: Швеция хочет прекратить следствие по взрывам на «Северных потоках»

Шведское предварительное расследование диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будет окончено. Об этом сообщили в газете Expressen.
«Завершение шведского расследования не повлияет на расследование в Германии», — говорится
Шведская прокуратура сообщит о решении по делу о диверсии на газопроводах 7 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции.
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