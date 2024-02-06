В мире Европа Expressen: Швеция хочет прекратить следствие по взрывам на «Северных потоках» 06 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 + Расследование по подрыву еще продолжается Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Шведское предварительное расследование диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будет окончено. Об этом сообщили в газете Expressen. «Завершение шведского расследования не повлияет на расследование в Германии», — говорится в материале. Источники газеты отметили, что расследование еще идет. Шведская прокуратура сообщит о решении по делу о диверсии на газопроводах 7 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции. Шведское предварительное расследование диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будет окончено. Об этом сообщили в газете Expressen. «Завершение шведского расследования не повлияет на расследование в Германии», — говорится в материале. Источники газеты отметили, что расследование еще идет. Шведская прокуратура сообщит о решении по делу о диверсии на газопроводах 7 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям