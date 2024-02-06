Expressen: Швеция хочет прекратить следствие по взрывам на «Северных потоках»

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Расследование по подрыву еще продолжается Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Шведское предварительное расследование диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будет окончено. Об этом сообщили в газете Expressen.

«Завершение шведского расследования не повлияет на расследование в Германии», — говорится в материале. Источники газеты отметили, что расследование еще идет.

Шведская прокуратура сообщит о решении по делу о диверсии на газопроводах 7 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции.

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Шведское предварительное расследование диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будет окончено. Об этом сообщили в газете Expressen. «Завершение шведского расследования не повлияет на расследование в Германии», — говорится в материале. Источники газеты отметили, что расследование еще идет. Шведская прокуратура сообщит о решении по делу о диверсии на газопроводах 7 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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