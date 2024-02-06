В Свердловской области восьмиклассник изнасиловал ребенка

Мальчика задержали в начале февраля
В Свердловской области 15-летнего подростка задержали за секс с ребенком. Об этом сообщили в Telegram.
«Восьмиклассника отправили в СИЗО после полового акта с несовершеннолетним ребенком», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург». Парня задержали шесть дней назад.
Парень родом из Качканара. Его знакомые уверяют, что мама подростка до сих пор не знает о случившемся. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.
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