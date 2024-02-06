В Свердловской области восьмиклассник изнасиловал ребенка

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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Мальчика задержали в начале февраля Фото:

В Свердловской области 15-летнего подростка задержали за секс с ребенком. Об этом сообщили в Telegram.

«Восьмиклассника отправили в СИЗО после полового акта с несовершеннолетним ребенком», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург». Парня задержали шесть дней назад.

Парень родом из Качканара. Его знакомые уверяют, что мама подростка до сих пор не знает о случившемся. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.

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В Свердловской области 15-летнего подростка задержали за секс с ребенком. Об этом сообщили в Telegram. «Восьмиклассника отправили в СИЗО после полового акта с несовершеннолетним ребенком», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург». Парня задержали шесть дней назад. Парень родом из Качканара. Его знакомые уверяют, что мама подростка до сих пор не знает о случившемся. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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