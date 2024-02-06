Происшествия В Свердловской области восьмиклассник изнасиловал ребенка 06 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 + Мальчика задержали в начале февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 15-летнего подростка задержали за секс с ребенком. Об этом сообщили в Telegram. «Восьмиклассника отправили в СИЗО после полового акта с несовершеннолетним ребенком», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург». Парня задержали шесть дней назад. Парень родом из Качканара. Его знакомые уверяют, что мама подростка до сих пор не знает о случившемся. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались. В Свердловской области 15-летнего подростка задержали за секс с ребенком. Об этом сообщили в Telegram. «Восьмиклассника отправили в СИЗО после полового акта с несовершеннолетним ребенком», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург». Парня задержали шесть дней назад. Парень родом из Качканара. Его знакомые уверяют, что мама подростка до сих пор не знает о случившемся. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям