Ермак пожаловался помощнику Байдена на нехватку систем ПВО

15 февраля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Ермак пытался заручиться поддержкой конгресса США Фото: Официальный сайт президента Украины Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он пожаловался ему на нехватку систем ПВО для Вооруженных сил Украины. «Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он подчеркнул необходимость усиления систем ПВО», — сообщает офис Зеленского на своем официальном сайте. Ермак заявил помощнику Байдена, что украинцы «чувствуют надежное плечо» США. В ходе разговора он выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Киеву. Сенат США накануне одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более 60 миллиардов долларов предлагается направить Киеву, пишет «Национальная служба новостей».

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он пожаловался ему на нехватку систем ПВО для Вооруженных сил Украины. «Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он подчеркнул необходимость усиления систем ПВО», — сообщает офис Зеленского на своем официальном сайте. Ермак заявил помощнику Байдена, что украинцы «чувствуют надежное плечо» США. В ходе разговора он выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Киеву. Сенат США накануне одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более 60 миллиардов долларов предлагается направить Киеву, пишет «Национальная служба новостей».