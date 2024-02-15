Ермак пожаловался помощнику Байдена на нехватку систем ПВО

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он пожаловался ему на нехватку систем ПВО для Вооруженных сил Украины.
«Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он подчеркнул необходимость усиления систем ПВО», — сообщает офис Зеленского на своем официальном сайте.
Ермак заявил помощнику Байдена, что украинцы «чувствуют надежное плечо» США. В ходе разговора он выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Киеву.
Сенат США накануне одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более 60 миллиардов долларов предлагается направить Киеву, пишет «Национальная служба новостей».
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