15 февраля 2024

Ермак пожаловался помощнику Байдена на нехватку систем ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак,  stock
Ермак пытался заручиться поддержкой конгресса США Фото:

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он пожаловался ему на нехватку систем ПВО для Вооруженных сил Украины.

«Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он подчеркнул необходимость усиления систем ПВО», — сообщает офис Зеленского на своем официальном сайте.

Ермак заявил помощнику Байдена, что украинцы «чувствуют надежное плечо» США. В ходе разговора он выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Киеву.

Сенат США накануне одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более 60 миллиардов долларов предлагается направить Киеву, пишет «Национальная служба новостей».

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Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он пожаловался ему на нехватку систем ПВО для Вооруженных сил Украины. «Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он подчеркнул необходимость усиления систем ПВО», — сообщает офис Зеленского на своем официальном сайте. Ермак заявил помощнику Байдена, что украинцы «чувствуют надежное плечо» США. В ходе разговора он выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Киеву. Сенат США накануне одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более 60 миллиардов долларов предлагается направить Киеву, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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