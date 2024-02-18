Немецкий политик показала, чем Западу выгодна смерть Навального*

Немецкий политик Ланг связала смерть Навального* с отказом Путина от переговоров
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Алексей Навальный скончался в колонии ЯНАО 16 февраля Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Немецкий политолог Рикарда Ланг высказалась по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Она акцентировала внимание на том, что якобы в его гибели виновата Россия и таким образом страна дает понять, что не готова на разрешение конфликта на Украине мирным путем. Однако сам президент РФ Владимир Путин неоднократно давал понять, что готов на мирные переговоры в любой момент.

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«Владимир Путин <…> показал, что в данный момент он не заинтересован в мире. Это и доказывает гибель Алексея Навального», — подчеркнула Рикарда Ланг в разговоре с республиканцем Джеймсом Вэнсом. Их беседу передает британское издание The Guardian. Однако спич Ланг не соответствует действительности. Связано это с тем фактом, что Владимир Путин продолжает по сей день говорить, что Москва готова на проведение мирных переговоров с Украиной, однако украинский глава Владимир Зеленский выступает против, запретив переговоры в своей стране на юридическом уровне.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. По предварительной версии у него мог оторвать тромб. Страны Запада сразу же начали обвинять Россию в гибели Навального. В Кремле называли эти заявления неприемлемыми. В МИД РФ подчеркивали, что такие обвинения являются «саморазоблачающими».

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Немецкий политолог Рикарда Ланг высказалась по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Она акцентировала внимание на том, что якобы в его гибели виновата Россия и таким образом страна дает понять, что не готова на разрешение конфликта на Украине мирным путем. Однако сам президент РФ Владимир Путин неоднократно давал понять, что готов на мирные переговоры в любой момент. «Владимир Путин <…> показал, что в данный момент он не заинтересован в мире. Это и доказывает гибель Алексея Навального», — подчеркнула Рикарда Ланг в разговоре с республиканцем Джеймсом Вэнсом. Их беседу передает британское издание The Guardian. Однако спич Ланг не соответствует действительности. Связано это с тем фактом, что Владимир Путин продолжает по сей день говорить, что Москва готова на проведение мирных переговоров с Украиной, однако украинский глава Владимир Зеленский выступает против, запретив переговоры в своей стране на юридическом уровне. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. По предварительной версии у него мог оторвать тромб. Страны Запада сразу же начали обвинять Россию в гибели Навального. В Кремле называли эти заявления неприемлемыми. В МИД РФ подчеркивали, что такие обвинения являются «саморазоблачающими». *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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Ссылки по теме
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